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Первушин ответил на вопрос, выйдет ли «Тамбов» на матч с «Локомотивом»

15 февраля 2021, 19:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, сможет ли команда выйти на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».

Готовимся к «Локомотиву» и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае, это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю. У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше десяти на просмотре.

Матч «Локомотив» — «Тамбов» должен состояться 21 февраля.

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Все комментарии
ABir
ABir
15 февраля в 23:33
Пока носишь футболку клуба, надо выходить выладоваться в каждом матче
drug01
drug01
15 февраля в 21:10
Надо играть обязательно..
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 20:55
"Во всяком случае, это информация, которая есть у меня."
berda2003
berda2003
15 февраля в 20:12
значит банкротство тамбова это п.и.з... обман? очень хорошо))))
ДСА
ДСА
15 февраля в 19:49
Дело пахнет 0-10.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 19:39
Сколько же мороки с этим Тамбовом. И никто не наказан почему то. ??? Клубы КДК шерстит за всякую мелочь, а чиновники наворочали дел , а виноватых нет. Но ведь так не бывает. Кто то ведь на протяжении трех сезонов подписывал лицензию на участие Тамбова в РПЛ. Т.е виноватые есть , но они ненаказуемы??? Кто же сам себя накажет!?!
Пусть команда доигрывает сезон и отправляется в ФНЛ.
Всем здоровья.
Loko57
Loko57 ответ beefs (раскрыть)
15 февраля в 19:34
Будет ржачно если сейчас игроков понаберут из других команд и по итогам сезона их оставят.
ermak6848
ermak6848
15 февраля в 19:32
надо выходить ииграть..
beefs
beefs
15 февраля в 19:22
смех, лишь бы дотянули до окончания чемпионата, а там хоть пожар...
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 19:19
Тамбову надо кое-как сезон дотянуть.
112910415
112910415
15 февраля в 19:14
вот с просмотром и совместят
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 19:14
Да пофиг всем на «Тамбов»
Остапчук 67
Остапчук 67
15 февраля в 19:07
Да он не знает ничего
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 19:06
Посмотрим, время "покажет"....
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