Первушин ответил на вопрос, выйдет ли «Тамбов» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» рассказал, сможет ли команда выйти на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».

Готовимся к «Локомотиву» и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае, это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю. У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ . Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше десяти на просмотре.