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Масалитин: «ЦСКА „хватило“ молодого Гайча, поэтому взяли опытного Рондона»

15 февраля 2021, 17:55

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переходы в московский клуб полузащитника Эмиля Бохинена и форварда Саломона Рондона.

Для меня Бохинен – малоизвестный футболист. А Рондон более именитый игрок, известный по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В те времена он хорошо себя проявлял. В какой он находится форме и насколько мотивирован после нескольких лет в Китае – мы пока не знаем. Обычно в Китай едут доигрывать. Рондона берут в аренду, в которую отдали Гайча.

Если Саломон себя проявит, а у Гайча в новом клубе все сложится, будет отличная рокировка: ЦСКА продаст Гайча и купит Рондона. Понятно, что с приходом Саломона в команду будет конкуренция среди нападающих. Не исключаю, что Гончаренко будет выпускать и двух форвардов, но в это мало верится. Будем надеяться, что ЦСКА не прогадает с Рондоном.

ЦСКА много лет принципиально не подписывал возрастных футболистов. Но у каждого правила бывают исключения. Видимо, на сегодняшний момент клуб не нашел молодого и перспективного игрока, который смог бы раскрыться в ЦСКА, поэтому было принято решение взять в аренду 31-летнего Рондона. Возможно, «армейцам» хватило Гайча – менеджмент на нем обжегся.

Времени на адаптацию у Рондона нет. Хотя если возвращаться к тому, что он приехал из чемпионата Китая, сами понимаете, насколько это пошло игроку «на пользу». Хотя Витсель там был, и потом ушел в дортмундскую «Боруссию». Уровень у него по-прежнему хороший. Нужно смотреть, в каком состоянии пришел Рондон – и физическом, и психологическом. Парень-то мастеровитый, приносил пользу. Но, видимо, ЦСКА относится к этому трансферу с опаской, поэтому не подписал долгосрочный контракт.

Ранее новичков команды оценил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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oFANATo
oFANATo ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 19:06, ред.
Поживем увидим.....
Не пошло у Гайча, попробуем Рондона
под лежачий камень вода не течет.
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 18:26
Иностранцы в ЦСКА сейчас как пауки в банке.
beefs
beefs
15 февраля в 18:21
хоть плачь, хоть смейся, ну и селекционеры...
cska1948
cska1948
15 февраля в 18:17
Пора заканчивать гадание на ромашке: заиграет - не заиграет! Дело сделано! Рондон в ЦСКА! Надо набраться терпения и дождаться игр, которые и дадут правильный ответ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 18:13
С Адольфо лоханулись конечно!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 18:13
Чего то Валера нагородил много. Если Гаич заиграет, то зачем его продавать??? Годика 2-3 вполне может тогда и за армейцев попылить. Рондон - возрастной игрок и сколько он еще протянет - неизвестно, да и вообще сможет ли себя проявить в ЦСКА - тоже вопрос.
Ждем дебютов , а там как руководство решит: кто и где останется.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 18:12
Хотя если возвращаться к тому, что он приехал из чемпионата Китая, сами понимаете, насколько это пошло игроку «на пользу».
Это ппц!Доколе мы будем с высока говорить о таких чемпах?В Китае звезд играет больше чем в нашем пешеходном чемпе!
drug01
drug01
15 февраля в 18:00
Надо не стоять на месте а искать новых игроков
Великолепный
Великолепный
15 февраля в 17:57
Аренда оптимальный вариант, пусть попробует, а вдруг действительно получится
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