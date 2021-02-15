Масалитин: «ЦСКА „хватило“ молодого Гайча, поэтому взяли опытного Рондона»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переходы в московский клуб полузащитника и форварда .

Для меня Бохинен – малоизвестный футболист. А Рондон более именитый игрок, известный по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В те времена он хорошо себя проявлял. В какой он находится форме и насколько мотивирован после нескольких лет в Китае – мы пока не знаем. Обычно в Китай едут доигрывать. Рондона берут в аренду, в которую отдали Гайча.

Если Саломон себя проявит, а у Гайча в новом клубе все сложится, будет отличная рокировка: ЦСКА продаст Гайча и купит Рондона. Понятно, что с приходом Саломона в команду будет конкуренция среди нападающих. Не исключаю, что Гончаренко будет выпускать и двух форвардов, но в это мало верится. Будем надеяться, что ЦСКА не прогадает с Рондоном.

ЦСКА много лет принципиально не подписывал возрастных футболистов. Но у каждого правила бывают исключения. Видимо, на сегодняшний момент клуб не нашел молодого и перспективного игрока, который смог бы раскрыться в ЦСКА , поэтому было принято решение взять в аренду 31-летнего Рондона. Возможно, «армейцам» хватило Гайча – менеджмент на нем обжегся.