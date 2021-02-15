Малафеев: «Надеюсь, Рондон не будет много забивать за ЦСКА»

Бывший вратарь «Зенита» поделился мнением о переходе в московский ЦСКА экс-нападающего петербургской команды .

Рондон всегда славился тем, что был напористым, нацеленным на результат, демонстрировал агрессивный футбол и приносил огромную пользу. Понятно, что последнее время он играл не в Англии, как до этого, но он остается опасным нападающим. При такой ситуации для ЦСКА это будет как минимум усиление, вариативность и конкуренция для Чалова.

Сильные стороны Рондона — игра головой, борьба наверху, таранные способности. Он может агрессивно двигаться с мячом в штрафную, технично играть в пас. Но надеюсь, что он не будет много забивать и не приведет ЦСКА к чемпионству, потому что я болею за «Зенит». Желаю ему здоровья и успехов, но все же «Зенит» для меня важнее в этом плане.