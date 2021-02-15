ГлавнаяНовости

Малафеев: «Надеюсь, Рондон не будет много забивать за ЦСКА»

15 февраля 2021, 18:38

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о переходе в московский ЦСКА экс-нападающего петербургской команды Саломона Рондона.

Рондон всегда славился тем, что был напористым, нацеленным на результат, демонстрировал агрессивный футбол и приносил огромную пользу. Понятно, что последнее время он играл не в Англии, как до этого, но он остается опасным нападающим. При такой ситуации для ЦСКА это будет как минимум усиление, вариативность и конкуренция для Чалова.

Сильные стороны Рондона — игра головой, борьба наверху, таранные способности. Он может агрессивно двигаться с мячом в штрафную, технично играть в пас. Но надеюсь, что он не будет много забивать и не приведет ЦСКА к чемпионству, потому что я болею за «Зенит». Желаю ему здоровья и успехов, но все же «Зенит» для меня важнее в этом плане.

Что касается конкуренции с Чаловым, то это зависит от состояния обоих. Если они оба будут хорошо готовы, то что-то может поменяться в схеме, и мы увидим их двоих в составе. Но мы знаем, что ЦСКА любит контролировать, использовать середину и инсайдов. Это может стать проблемой, но Рондон более возрастной, а Федор имеет возможность роста. Так что здесь тренеру будет, над чем задуматься.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии10
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии14
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
15 февраля в 22:21
Столько специалистов вокруг одной новости повылазило и все хотят попасть со своими прогнозами. Меня лично порадовало то, что его не стали покупать, а взяли в аренду. Тут как всегда 50×50, либо заиграет либо нет...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 февраля в 20:25
Жилище североамериканских индейцев! Фиг вам!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 февраля в 19:56
В Рубине и Зените хорошо себя показал...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 19:29
Малофеев за Зенит болеет???
А мужики то не знали!!!
Gahi
Gahi
15 февраля в 19:25
Наконец-то вопрос с Рондоном для ЦСКА решён положительно и он вновь будет выступать в РПЛ. Для ЦСКА именно сейчас необходимо иметь в составе такого игрока как Рондон, который обладая таранного стиля игрока будет продавливать оборону соперников забивать в ворота мячи, так как он это делал в Англии четыре года. Думается что за два года играя в Далянь Профешнл рядом с такими игроками как Гайтана, Янник Карраска и Мареком Гамшиком, Рондон на вряд-ли растерял свои бойцовские качества игрока которами всегда отличался. Будет очень интересно понаблюдать за игрой Саломона в команде ЦСКА,  который станет для него третьем  клубом в РПЛ. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 19:16
Типун тебе на язык Малафеев,он забьёт сотню,не меньше и десяток Зениту!😜
Василий 50
Василий 50
15 февраля в 19:11
А при чем тут Малафеев?
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 19:03
Это слова!Поглядим)
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 19:03
У бомжей уже коленки трясутся.....))))
25процентный клоун
25процентный клоун
15 февраля в 18:59
Рондон наколотит больше дзюбы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 февраля в 18:53
Будущее покажет прав ли Слава. Пожелаю Саломону удачных игр за ЦСКА.
shlomo
shlomo
15 февраля в 18:50
Ну что сказать....обсуждать неувиденное, это не благодарное дело.....будет игра, будет играть Рондон.....мы будем посмотреть, а дальше уже пойдут суждения и выводы.... а надеяться на что то это последнее дело.....все понятно, что он будет стараться играть, а вот насколько это получится и как получится....
Мысыктар
Мысыктар ответ Red blu (раскрыть)
15 февраля в 18:47, ред.
малафеев позадиии.
Red blu
Red blu
15 февраля в 18:42
Надейся и жди.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100