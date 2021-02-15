Гамула: «С Рондоном и Чаловым у ЦСКА может получиться сильный дуэт впереди»

Российский тренер прокомментировал подписание ЦСКА полузащитника и форварда .

Рондон очень хорошо себя зарекомендовал, когда выступал в России. Для ЦСКА это будет очень хорошее подспорье. Думаю, что он будет забивать. Конкуренция в нападении усилится. В первую очередь, это коснется Чалова. Если их объединить на поле, то впереди у «армейцев» будет сильный дуэт.