Гамула: «С Рондоном и Чаловым у ЦСКА может получиться сильный дуэт впереди»

Российский тренер Игорь Гамула прокомментировал подписание ЦСКА полузащитника Эмиля Бохинена и форварда Саломона Рондона.
Рондон очень хорошо себя зарекомендовал, когда выступал в России. Для ЦСКА это будет очень хорошее подспорье. Думаю, что он будет забивать. Конкуренция в нападении усилится. В первую очередь, это коснется Чалова. Если их объединить на поле, то впереди у «армейцев» будет сильный дуэт.
Насчет Эмиля Бохинена не могу ничего сказать. Но у ЦСКА хорошо работает селекционная служба. Они знают, кого покупать. Так что мы не будем спорить с этим. Посмотрим, время покажет.
Ранее новичков команды оценил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.
К сожалению, наоборот - селекционная служба работает из рук вон плохо. Могу только припомнить один удачный трансфер хорвата. И то, 50% это его профессионализм
К сожалению, наоборот - селекционная служба работает из рук вон плохо. Могу только припомнить один удачный трансфер хорвата. И то, 50% это его профессионализм
как хрустального Малкома.
Заиграет будет хорошо
а на нет и суда нет
поедет обратно в Китай
как хрустального Малкома.
Заиграет будет хорошо
а на нет и суда нет
поедет обратно в Китай