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Гамула: «С Рондоном и Чаловым у ЦСКА может получиться сильный дуэт впереди»

15 февраля 2021, 18:26

Российский тренер Игорь Гамула прокомментировал подписание ЦСКА полузащитника Эмиля Бохинена и форварда Саломона Рондона.

Рондон очень хорошо себя зарекомендовал, когда выступал в России. Для ЦСКА это будет очень хорошее подспорье. Думаю, что он будет забивать. Конкуренция в нападении усилится. В первую очередь, это коснется Чалова. Если их объединить на поле, то впереди у «армейцев» будет сильный дуэт.

Насчет Эмиля Бохинена не могу ничего сказать. Но у ЦСКА хорошо работает селекционная служба. Они знают, кого покупать. Так что мы не будем спорить с этим. Посмотрим, время покажет.

Ранее новичков команды оценил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
4RT
4RT
15 февраля в 22:42
Если их объединить,будет Чалдон 😁
neukomm
neukomm
15 февраля в 20:08
Но у ЦСКА хорошо работает селекционная служба.

К сожалению, наоборот - селекционная служба работает из рук вон плохо. Могу только припомнить один удачный трансфер хорвата. И то, 50% это его профессионализм
oFANATo
oFANATo ответ ДСА (раскрыть)
15 февраля в 19:41
Рондона взяли в аренду, а не за 40 млн.евро
как хрустального Малкома.
Заиграет будет хорошо
а на нет и суда нет
поедет обратно в Китай
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 19:11
Всё надежды на них
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 февраля в 18:57
С Рондоном, думаю игра Гончаренко и Ко станет гибче, разнообразной. То, чего не хватает тренеру.
Cat01
Cat01
15 февраля в 18:35
Скорей бы всё увидеть
David Young
David Young
15 февраля в 18:32
Было бы здорово. Надеюсь, Рондон хорошо повлияет на Чалова, и наоборот.
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 18:31, ред.
Кто не рискует тот не пьет шампанского.
ДСА
ДСА
15 февраля в 18:29
Может только зря деньги потратили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 18:27
Посмотрим что получится
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