«Уфа» подпишет полузащитника из второй лиги Норвегии

Состав «Уфы» пополнит опорный полузащитник «Олесунна» Парфаит Бизоза, утверждают норвежские СМИ.
По данным источника, российский клуб уже согласовал трансфер 21-летнего хавбека из Бурунди за сумму около 200 тыс. евро. В ближайшее время футболист прибудет в Россию, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медобследование.
Спортивный директор «Олесунна» Бьорн Эрик Мелланд прокомментировал слухи о Бизозе.
Я могу подтвердить, что мы дали Парфаиту разрешение на поезду для переговоров и прохождения медосмотра в иностранном клубе.
Напомним, недавно «Уфа» арендовала защитника «Сток Сити».