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«Уфа» подпишет полузащитника из второй лиги Норвегии

16 февраля 2021, 02:28

Состав «Уфы» пополнит опорный полузащитник «Олесунна» Парфаит Бизоза, утверждают норвежские СМИ.

По данным источника, российский клуб уже согласовал трансфер 21-летнего хавбека из Бурунди за сумму около 200 тыс. евро. В ближайшее время футболист прибудет в Россию, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медобследование.

Спортивный директор «Олесунна» Бьорн Эрик Мелланд прокомментировал слухи о Бизозе.

Я могу подтвердить, что мы дали Парфаиту разрешение на поезду для переговоров и прохождения медосмотра в иностранном клубе.

Напомним, недавно «Уфа» арендовала защитника «Сток Сити».

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