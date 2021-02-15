«Краснодар» может подписать экс-игрока «Реала» или защитника «Астон Виллы»

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15 февраля 2021, 17:09

«Краснодар» рассматривает двух игроков на замену защитнику , который получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.

По информации источника, краснодарский клуб интересуется 32-летним из «Риу Аве» и из «Астон Виллы». Помимо них в списке ещё несколько игроков.

Коэнтрау — экс-футболист мадридского «Реала», за «сливочных» он выступал с 2011 по 2018 год, также он играл за «Бенфику», «Монако» и «Спортинг». Тэйлор выступает за «Астон Виллу» с 2017 года.