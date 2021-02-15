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«Краснодар» может подписать экс-игрока «Реала» или защитника «Астон Виллы»

15 февраля 2021, 17:09

«Краснодар» рассматривает двух игроков на замену защитнику Кристиану Рамиресу, который получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.

По информации источника, краснодарский клуб интересуется 32-летним Фабиу Коэнтрау из «Риу Аве» и Нилом Тэйлором из «Астон Виллы». Помимо них в списке ещё несколько игроков.

Коэнтрау — экс-футболист мадридского «Реала», за «сливочных» он выступал с 2011 по 2018 год, также он играл за «Бенфику», «Монако» и «Спортинг». Тэйлор выступает за «Астон Виллу» с 2017 года.

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ nikoladolgov (раскрыть)
15 февраля в 22:40
Коммунистический маразм
A.S.A
A.S.A
15 февраля в 22:04
И Коэнтрао,и Тейлор этот уже отработанный материал... чем они могут усилить Быков??? Раз уж решили брать легионера, тогда поищите помоложе, чтоб не на один сезон уже был игрок,да и физика позволяла бегать все 90 минут, т.к крайние защитники у Краснодара закрывают весь фланг и постоянно поддерживают атаки.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 февраля в 21:35
Надо как в СССР - полностью запретить приглашение иностранных футболистов !
Может тогда у Дюковых что нибудь зашевелиться в тупой башке ?
Помню Камышинский Текстильщик вышел как то в Кубки УЕФА и играл с Манчестером и выиграл !
И клубы и сборная выступали достойно и без легионеров , в отличие от сегодняшних Зенита , ЦСКА и Спариака где половина гастарбайтеров !
nikoladolgov
nikoladolgov
15 февраля в 21:25
А где родные краснодарские ?
Тут уже лет десять восхищаются базой Краснодара, а где свои то ребята ?
А нету их.
Стадионы, школы, поля это конечно хорошо , а где результат ?
А нет его.
А почему ?
А потому что всяким Муткам, Дюковым гораздо интереснее - выгоднее купить десяток негров из Бразилии , а на своих Ивановых - Петровых виллу в Майями не построишь ...
Честный Зритель
Честный Зритель
15 февраля в 20:23
мда как бл..ть так лучший защитник у Краснодара на тренировке даже не в товарняке получает травму...опять эта х..ня а мусаевка потом опять будет все валить на отсутсвие состава...Рамиресу 26...этим двоим по 32 и они не наиграны и не адаптированны какая 3 это замена ...бред...и остается у нас и на чемп и на кубок и в ЛЕ Не молодой Смольников и никакой Чернов...
STVA 1
STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
15 февраля в 20:08
Согласен 100%
gentlewolf
gentlewolf
15 февраля в 19:32
Это скорая помощь, вынужденно, от ножа. Ждем этот же трансфер через год с удешевлением в Тамбов.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ STVA 1 (раскрыть)
15 февраля в 19:31
Тем более я и в лучшие годы не помню Коэнтрау как супернадежного игрока. Скорее всего, получится, как с Ловреном - зарплата как у звезды, по факту среднестатистический защитник, "Брюгге" и "Лацио" делали с ним то, что Месси каждый раз делает с Джеромом Боатенгом, то есть сажали на пятую точку.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 февраля в 19:10
В любом случае, это опытный игрок. А Краснодар молодая команда, опыт нужен.
STVA 1
STVA 1 ответ Крикун (раскрыть)
15 февраля в 18:57
Не думаю что топчик за Риу Аве играл бы
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 18:12
Оба в возрасте, неужели помоложе никого нет.
Крикун
Крикун
15 февраля в 17:31
Топчик будет если Коэнтрау получится подписать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 17:11
Хорошие клубы,хорошие игроки!
beefs
beefs
15 февраля в 17:10
молодцы, быстро сработали...
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