«Краснодар» может подписать экс-игрока «Реала» или защитника «Астон Виллы»

«Краснодар» рассматривает двух игроков на замену защитнику Кристиану Рамиресу, который получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.
По информации источника, краснодарский клуб интересуется 32-летним Фабиу Коэнтрау из «Риу Аве» и Нилом Тэйлором из «Астон Виллы». Помимо них в списке ещё несколько игроков.
Коэнтрау — экс-футболист мадридского «Реала», за «сливочных» он выступал с 2011 по 2018 год, также он играл за «Бенфику», «Монако» и «Спортинг». Тэйлор выступает за «Астон Виллу» с 2017 года.
Может тогда у Дюковых что нибудь зашевелиться в тупой башке ?
Помню Камышинский Текстильщик вышел как то в Кубки УЕФА и играл с Манчестером и выиграл !
И клубы и сборная выступали достойно и без легионеров , в отличие от сегодняшних Зенита , ЦСКА и Спариака где половина гастарбайтеров !
Может тогда у Дюковых что нибудь зашевелиться в тупой башке ?
Помню Камышинский Текстильщик вышел как то в Кубки УЕФА и играл с Манчестером и выиграл !
И клубы и сборная выступали достойно и без легионеров , в отличие от сегодняшних Зенита , ЦСКА и Спариака где половина гастарбайтеров !
Тут уже лет десять восхищаются базой Краснодара, а где свои то ребята ?
А нету их.
Стадионы, школы, поля это конечно хорошо , а где результат ?
А нет его.
А почему ?
А потому что всяким Муткам, Дюковым гораздо интереснее - выгоднее купить десяток негров из Бразилии , а на своих Ивановых - Петровых виллу в Майями не построишь ...
Тут уже лет десять восхищаются базой Краснодара, а где свои то ребята ?
А нету их.
Стадионы, школы, поля это конечно хорошо , а где результат ?
А нет его.
А почему ?
А потому что всяким Муткам, Дюковым гораздо интереснее - выгоднее купить десяток негров из Бразилии , а на своих Ивановых - Петровых виллу в Майями не построишь ...