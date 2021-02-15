«Локомотив» намерен подписать экс-хавбека «Наполи» Гамшика

Полузащитник китайского клуба «Далянь Ифан» Марек Гамшик попал в сферу интересов «Локомотива».
По информации источника, московский клуб всерьез рассматривает возможность подписания 33-летнего словака на правах свободного агента. Отмечается, что в трансфере заинтересованы главный тренер команды Марко Николич и новый генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
Гамшик наиболее известен по выступлениям за «Наполи», в котором он играл с 2007 по 2019 год.
В минувшем розыгрыше чемпионата Китая Гамшик сыграл в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Слухи не всегда соответствуют действительности. Подождем.
Всем здоровья.
Слухи не всегда соответствуют действительности. Подождем.
Всем здоровья.