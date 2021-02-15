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«Локомотив» намерен подписать экс-хавбека «Наполи» Гамшика

15 февраля 2021, 20:38

Полузащитник китайского клуба «Далянь Ифан» Марек Гамшик попал в сферу интересов «Локомотива».

По информации источника, московский клуб всерьез рассматривает возможность подписания 33-летнего словака на правах свободного агента. Отмечается, что в трансфере заинтересованы главный тренер команды Марко Николич и новый генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Гамшик наиболее известен по выступлениям за «Наполи», в котором он играл с 2007 по 2019 год.

В минувшем розыгрыше чемпионата Китая Гамшик сыграл в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 февраля в 16:21
Хорошие намерения!)))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 февраля в 06:11
На ум приходит только одно: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт))). Только дорога по арендам и продажа в другие клубы (Хвича, Тугарев), а почёт - да пожалуйста, сколько угодно.
dalex83
dalex83
16 февраля в 02:28
По правди хотели Николич и Леоченко купить гашика... Их накрыл наркоконтроль. Вот отмазаются Гамшиком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 00:17
Карьера → Китай → Завершение карьеры → РПЛ....
andrefino13
andrefino13
16 февраля в 00:05
Дырку от бубдика, а не Гамшика мы увидим в РПЛ.
berda2003
berda2003
15 февраля в 23:11
пригласили на танцы "кому за 30"...
Сухины дети
Сухины дети
15 февраля в 22:59
Хороший ход!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Qatar Airways (раскрыть)
15 февраля в 22:18
Караско, Витсель, Паулиньо?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Qatar Airways (раскрыть)
15 февраля в 22:11
Ну как бы Витцель тоже из Китая вернулся, да и Фарфан, и ничего играли и играют, один вообще в топ клубе Германии...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 февраля в 22:01
После того, как в Китае ввели 100% налог на зарплаты не-азиатам, у них мало желания покупать их или продлевать контракты, поэтому многочисленные игроки категории Б (неплохие, но не топы и на излете карьеры), которые успели подписать контракты еще до нового закона, теперь с удовольствием примут предложения от шейхов или хотя бы русских монополий, будучи нафиг теперь не нужны в Китае и списанными (или без возможности получать приличные деньги) в родных пенатах.
Паровозов
Паровозов
15 февраля в 21:47
Фарфана подписали свободным в свое время, чем чёрт не шутит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 февраля в 21:43
Стало модно в Китае затариваться?
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 21:39
Очень сомневаюсь, что после блестящей карьеры в Наполи, словак вообще хоть на что-то остался мотивирован, кроме денег. Если его и заманят в Россию, то уж точно не "топовым" уровнем чемпионата и "высоким" рейтингом клуба. А китайцев деньгами не перебить. Так что вряд ли "ирокез" решится перейти в Локо, ради новых футбольных карьерных вызовов и российских титулов.
BDA8181
BDA8181
15 февраля в 21:38
Гамшик в Россий))) Только туристом)))
13 RUS
13 RUS
15 февраля в 21:35
Опять за старое...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 февраля в 21:28
А вот это интересно. В 33 года человек может быть близок к своему пику. Смотря кто и как относится к делу. Это не возраст точно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
15 февраля в 21:23
В Европе ему вряд ли кто то даже половину китайской зарплаты предложит. Да и Локо , думаю , больше 3-4 х не даст. Да он и сам наверняка понимает это, потому и будет цепляться за меньшую , но , в любом случае , хорошую зарплату.
particular
particular
15 февраля в 21:21
Локо уже несколько сезонов демонстрирует непомерную тягу к возрастным игрокам... Неудивительно, что, в своё время, Хвича не прошёл это сито отбора...
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 21:19
"Отмечается, что в трансфере заинтересованы главный тренер команды Марко Николич" Помнится Марко Николич был заинтересован в трансфере Райковича, итог известен. Ну а В. Леонченко новый ген. директор, если условно есть возможность что-нибудь намутить с этим трансфером себе в карман, то почему бы и нет. Другую причину подписания футболиста, лучшие годы которого давно позади трудно придумать. Если конечно все это не жирная утка от "источника".Как всегда личное мнение.
makkie
makkie
15 февраля в 21:16
Ну, держись РПЛ - теперь к нам хлынул легионеры из Китая.
А может и Дюкова с Прядкиным заменить на прогрессивных китайских функционеров?)
An Jo
An Jo
15 февраля в 21:12
Манджукич уже поиграл)
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 февраля в 21:10
Что то руководство РЖД погнали за стариков.
Gahi
Gahi
15 февраля в 21:10
Партнер Рондона по команде  Далянь Профешнл Марек Гамшик решил пойти по стопам знакомого по РПЛ Саломона. По словам которого услышал много лестных слов об уровне и игроков, которые играли в чемпионате таких как Халк, Аксель  Витсель и др. Может получиться у бывшего игрока Наполи, Гамшика удивить своей игрой болельщиков команды Локомотив. 🚂 Удачи 
Dima salev
Dima salev
15 февраля в 21:02
ЦСКА подписал из Китая Рондона. Локомотив тоже по стопам идёт
shlomo
shlomo
15 февраля в 21:00
Не фига себе...побеги с Китая продолжаются....
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
15 февраля в 20:54
Зачем Локо голубеть? ,,Милый" футболист с ,,ирокезом" всю команду заразит...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 февраля в 20:51
Бесплатно это хорошо!А вот захочет ли Локо платить ему зарплату адекватную китайской и пойдет ли игрок на понижение!По данным портала Transfermarkt, зарплата игрока составляет порядка €9 млн.
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 20:50
Рухлядь всякую ищут.
Qatar Airways
Qatar Airways
15 февраля в 20:49
Наши топ-клубы игроков уже после Китая даже собирать стали. О каком там правильном направлении развития футбола Дюков говорит постоянно? Откуда возьмутся победы в Европе, если никому не нужный пенсионер из богом забытого чемпионата - это усиление для одного из наших лидеров?
Александр Валяев
Александр Валяев
15 февраля в 20:48, ред.
Ну и зачем он нужен? Не молодой, не перспективный, и играет он уже не лучшим образом
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