«Локомотив» намерен подписать экс-хавбека «Наполи» Гамшика

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15 февраля 2021, 20:38

Полузащитник китайского клуба «Далянь Ифан» попал в сферу интересов «Локомотива».

По информации источника, московский клуб всерьез рассматривает возможность подписания 33-летнего словака на правах свободного агента. Отмечается, что в трансфере заинтересованы главный тренер команды Марко Николич и новый генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Гамшик наиболее известен по выступлениям за «Наполи», в котором он играл с 2007 по 2019 год.

В минувшем розыгрыше чемпионата Китая Гамшик сыграл в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.