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ПСЖ нацелился на трансфер Маркоса Льоренте

16 февраля 2021, 20:24

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с подписанием полузащитника мадридского «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

Льоренте показывает феноменальную игру в «Атлетико» с тех пор, как перешел в клуб из мадридского «Реала». По информации источника, в ПСЖ считают, что он хорошо подойдет команде Маурисио Почеттино.

Отмечается, что Льоренте имеет в своем контракте пункт о неустойке в 125 миллионов евро, но ПСЖ готов предложить лишь 79 миллионов.

В нынешнем сезоне Маркос сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

Не так давно агент Льоренте рассказывал об интересе со стороны «Ливерпуля».

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Василий 50
Василий 50
16 февраля в 20:42
Забрали бы Месси побыстрее
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 20:36
Вопрос в том, зачем Льоренте переходить в ПСЖ. В "Атлетико" он чувствует себя довольно комфортно, тренер доверяет, он играет, сыграв в 27 матчах в этом сезоне, это при том, что "Атлетико" сыграло в Примере 21 матч, забивает, делает результативные передачи, в команде топ-тренер Симеоне, один из лучших тренеров Мирового футбола, "Атлетико" главный претендент на победу в Ла Лиге, один из претендентов на победу в ЛЧ.

Вопрос, зачем Льоренте - ПСЖ, играя за "Атлетико"?!
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