ПСЖ нацелился на трансфер Маркоса Льоренте

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16 февраля 2021, 20:24

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с подписанием полузащитника мадридского «Атлетико» , сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

Льоренте показывает феноменальную игру в «Атлетико» с тех пор, как перешел в клуб из мадридского «Реала». По информации источника, в ПСЖ считают, что он хорошо подойдет команде Маурисио Почеттино.

Отмечается, что Льоренте имеет в своем контракте пункт о неустойке в 125 миллионов евро, но ПСЖ готов предложить лишь 79 миллионов.

В нынешнем сезоне Маркос сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

Не так давно агент Льоренте рассказывал об интересе со стороны «Ливерпуля».