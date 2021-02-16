«Вест Хэм» собирается подписать экс-форварда ЦСКА Мусу

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16 февраля 2021, 11:44

Нападающий продолжает находиться в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Нассра» в октябре прошлого года.

Футболист вёл переговоры с «Вест Бромвичем», однако «дрозды» не смогли удовлетворить финансовые запросы нигерийца. Как сообщает источник со ссылкой на 90min, новым претендентом на Мусу является «Вест Хэм».

«Молотобойцы» ищут нового центрального нападающего, потому что качественно закрыть эту позицию в составе лондонского клуба может только , а Муса является приоритетным вариантом для «Вест Хэма».