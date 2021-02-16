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«Вест Хэм» собирается подписать экс-форварда ЦСКА Мусу

16 февраля 2021, 11:44

Нападающий Ахмед Муса продолжает находиться в статусе свободного агента после ухода из «Аль-Нассра» в октябре прошлого года.

Футболист вёл переговоры с «Вест Бромвичем», однако «дрозды» не смогли удовлетворить финансовые запросы нигерийца. Как сообщает источник со ссылкой на 90min, новым претендентом на Мусу является «Вест Хэм».

«Молотобойцы» ищут нового центрального нападающего, потому что качественно закрыть эту позицию в составе лондонского клуба может только Мичейл Антонио, а Муса является приоритетным вариантом для «Вест Хэма».

Напомним, что на игрока всё ещё продолжает претендовать ЦСКА.

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Все комментарии
4RT
4RT
16 февраля в 13:05
Не смешите
112910415
112910415
16 февраля в 12:31
ныне Ахмет уже не тот ..
BDA8181
BDA8181
16 февраля в 12:08
Нафига он нужен?!
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 12:06
Можно больше не писать что
(Напомним, что на игрока всё ещё продолжает претендовать ЦСКА.)

У ЦСКА уже три нападающих - Рондон, Чалов, Шкурин.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 11:59
Ну уж не знаю, сможет ли Ахмед принести пользу команде АПЛ. Основным козырем и скиллом Мусы является его спринтерская скорость и Слуцкий в свое проделал огромную работу, чтобы подстроить Ахмеда под схему ЦСКА. И помню улыбки Леонида, когда тренер сборной Нигерии пытался использовать его для розыгрыша стандартов. То есть с другими компонентами у Ахмеда немного похуже. А в двадцать восемь лет возможно он уже растерял свое основное преимущество, но как говорится дай бог, что нет.
drug01
drug01
16 февраля в 11:54
ЗАЧЕМ он им этот старичок
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
16 февраля в 11:52
Так ведь, свободный агент! Лишних денег за него платить не надо и потом, интересоваться, не значит женится!
shlomo
shlomo
16 февраля в 11:46
Что то Ахмеда прямо популярным становится...
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