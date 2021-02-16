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«Бавария» продолжает интересоваться Камавингой

16 февраля 2021, 15:18

Руководство «Баварии» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавингой.

Сообщается, что скаутская служба мюнхенцев начала серьезную работу над изучением игровых качеств футболиста. Трансферная стоимость француза оценивается в 35 млн евро.

Если верить слухам, то на хавбека также претендует «Реал».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
16 февраля в 19:59
Очень интересна вот эта часть новости: "Трансферная стоимость француза оценивается в 35 млн евро." - каким образом??
По трансфермаркту цена 60 млн. евро, контракт ещё не заканчивается, а Ренн врядли захочет "за дёшево" отпускать основную звезду, особенно с учётом того что на игрока есть серьёзный спрос - по всему видно, что если и продадут мюнхенцам, то лимонов за 60-80 минимум... Хотя в Германии бы, Баварцы вероятно без проблем сумели заполучить его дешевле рыночной цены...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 16:10
По их меркам недорого!
1bear
1bear
16 февраля в 15:23
Камавинга- будущая звезда....
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