«Бавария» продолжает интересоваться Камавингой

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16 февраля 2021, 15:18

Руководство «Баварии» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» .

Сообщается, что скаутская служба мюнхенцев начала серьезную работу над изучением игровых качеств футболиста. Трансферная стоимость француза оценивается в 35 млн евро.

Если верить слухам, то на хавбека также претендует «Реал».