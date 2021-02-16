«Бавария» продолжает интересоваться Камавингой

Руководство «Баварии» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавингой.
Сообщается, что скаутская служба мюнхенцев начала серьезную работу над изучением игровых качеств футболиста. Трансферная стоимость француза оценивается в 35 млн евро.
Если верить слухам, то на хавбека также претендует «Реал».
По трансфермаркту цена 60 млн. евро, контракт ещё не заканчивается, а Ренн врядли захочет "за дёшево" отпускать основную звезду, особенно с учётом того что на игрока есть серьёзный спрос - по всему видно, что если и продадут мюнхенцам, то лимонов за 60-80 минимум... Хотя в Германии бы, Баварцы вероятно без проблем сумели заполучить его дешевле рыночной цены...
По трансфермаркту цена 60 млн. евро, контракт ещё не заканчивается, а Ренн врядли захочет "за дёшево" отпускать основную звезду, особенно с учётом того что на игрока есть серьёзный спрос - по всему видно, что если и продадут мюнхенцам, то лимонов за 60-80 минимум... Хотя в Германии бы, Баварцы вероятно без проблем сумели заполучить его дешевле рыночной цены...