Маркиньос: «Грандиозный результат, но нужно работать дальше»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Грандиозный результат. Отправляемся домой с победой. Мы понимаем, какое преимущество нам даёт этот счёт.

Мы извлекли урок из своих ошибок. Продолжим оставаться скромными. Впереди ещё 90 минут, и у нас также есть цели в Лиге 1, которые необходимо достичь. Нужно продолжать работать. Если мы и дальше будем поддерживать такой настрой, то сможем добиться больших успехов.