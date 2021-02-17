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Маркиньос: «Грандиозный результат, но нужно работать дальше»

17 февраля 2021, 05:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Грандиозный результат. Отправляемся домой с победой. Мы понимаем, какое преимущество нам даёт этот счёт.

Мы извлекли урок из своих ошибок. Продолжим оставаться скромными. Впереди ещё 90 минут, и у нас также есть цели в Лиге 1, которые необходимо достичь. Нужно продолжать работать. Если мы и дальше будем поддерживать такой настрой, то сможем добиться больших успехов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
17 февраля в 06:34
Просто всё сложилось удачно.
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 05:14
Хороший результат для ПСЖ)))
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