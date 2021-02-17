Мбаппе: «Было бы глупо решать своё будущее после одного матча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» после победы над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос о том, собирается ли он остаться в ПСЖ . 22-летний француз оформил хет-трик в ворота «сине-гранатовых».

Было бы глупо решать своё будущее после одного матча. Об этом надо думать на протяжении длительного времени. Я всегда говорил, что мне здесь хорошо. А подобные матчи только делают меня счастливее... Футболка ПСЖ очень дорога мне.