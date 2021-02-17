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Мбаппе: «Было бы глупо решать своё будущее после одного матча»

17 февраля 2021, 04:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос о том, собирается ли он остаться в ПСЖ. 22-летний француз оформил хет-трик в ворота «сине-гранатовых».

Было бы глупо решать своё будущее после одного матча. Об этом надо думать на протяжении длительного времени. Я всегда говорил, что мне здесь хорошо. А подобные матчи только делают меня счастливее... Футболка ПСЖ очень дорога мне.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
17 февраля в 09:39
Главное, что аргумент неубиенный, почему Мбаппе должен играть за Реал! Ты болельщик Реала и это самый главный аргумент!
cska1948
cska1948
17 февраля в 09:33
"Было бы глупо решать своё будущее после одного матча.,."
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А ещё глупее, со стороны руководства ПСЖ, отпускать футболиста который ещё только поднимается на вершину, чтобы приобрести футболиста, который с этой вершины уже спускается! Уж лучше потратить деньги на удержание первого! Это будет и дешевле, да и перспективней.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 февраля в 08:19
С точки зрения ПСЖ менять Мбаппе на стареющую заслуженную мегазвезду после такого матча было бы верхом опрометчивости. Почему то мне кажется, что он окажется в Ла Лиге, а то суперзвезд там совсем не осталось, Роналду в Италии, Месси похоже доигрывает последний сезон.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 февраля в 06:41
Глупо будет если французы его отпустят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 06:27
Отлично заменил Неймара!
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
17 февраля в 06:19
При всем уважении к Мадриду, мож он в АПЛ уйдет!)))Все решили уже за него)))
95-shishani-95
95-shishani-95
17 февраля в 05:40
При всем уважении к ПСЖ, Мбаппе должен играть за мадридский Реал! Если он продолжит играть на таком высоком уровне, то самый подходящий вариант для него- это Реал Мадрид!
ОПС
ОПС
17 февраля в 04:47
Все правильно сказал.
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