Мбаппе: «Было бы глупо решать своё будущее после одного матча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос о том, собирается ли он остаться в ПСЖ. 22-летний француз оформил хет-трик в ворота «сине-гранатовых».
Было бы глупо решать своё будущее после одного матча. Об этом надо думать на протяжении длительного времени. Я всегда говорил, что мне здесь хорошо. А подобные матчи только делают меня счастливее... Футболка ПСЖ очень дорога мне.
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А ещё глупее, со стороны руководства ПСЖ, отпускать футболиста который ещё только поднимается на вершину, чтобы приобрести футболиста, который с этой вершины уже спускается! Уж лучше потратить деньги на удержание первого! Это будет и дешевле, да и перспективней.
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А ещё глупее, со стороны руководства ПСЖ, отпускать футболиста который ещё только поднимается на вершину, чтобы приобрести футболиста, который с этой вершины уже спускается! Уж лучше потратить деньги на удержание первого! Это будет и дешевле, да и перспективней.