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Гризманн: «Верю, что Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду»

17 февраля 2021, 05:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после домашнего поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал игру форварда соперников и своего партнёра по сборной Франции Килиана Мбаппе, который отличился хет-триком.

Я очень рад за Килиана. Как только он начинает играть хуже, то получает порцию критики. Но я верю в то, что у ПСЖ есть будущая звезда, которая выйдет на уровень Лео [Месси] и Криштиану [Роналду]. Он провёл действительно выдающийся матч.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
17 февраля в 13:55
Лол, он уже давно достиг. Мбаппе - ключевой игрок сборной, которая выиграла Чемпионат Мира. В то время как у этих двоих есть только ЧЕ у КриРо, которое, к слову, выиграл далеко не он. Победу Португалии в 2016 обеспечили другие игроки, в то время как Криш пришёл к турниру не в форме и где-то откровенно мешал игре команды. В общем, Мбаппе уже сейчас игрок мирового класса. И ему только 22. Страшно подумать, но он раскрылся даже раньше Месси
League1
League1 ответ Israel Kazakhstan (раскрыть)
17 февраля в 12:57, ред.
Что смеяться-то? Меси постоянно показывает свой уровеньчик против сильных команд. Умеет только показывать нормальную игру против слабаков. Думаешь Мбаппе это надо?
Мessi 10
Мessi 10
17 февраля в 10:21
Вчера Мбаппе был очень хорош, но в прошлогоднем финале с Баварией растворился.
Пока парню не хватает стабильности, но он молод и это его козырь.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
17 февраля в 10:16, ред.
Уровня Месси ему никогда не достичь.
Роналду возможно , но не более.
Нельзя сравнивать чистого нападающего бегунка и мастера разводки.
Если поменять местами-командами Мбапе и Месси, то счЁт был бы гораздо больше и Месси забил бы голов 5 Барсе, а Мбапе ушЁл бы с поля с 0 голами.
Одно дело забивать в ворота с 1 вратарЁм и другое когда надо продраться через лес защиты, а уж потом подумать как пробить?
CSKA2012
CSKA2012
17 февраля в 09:52
Мбаппе это уже мировой уровень, такие тычки в ворота барсы делал, сумасшедший по силе удар.
Rosomahа
Rosomahа
17 февраля в 09:48
Барсу раскатал под орех😂
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 09:45
Да он уже не хуже. Просто у него история ещё маленькая, а годы быстро пролетят.
Qatar Airways
Qatar Airways
17 февраля в 09:01
Всегда считал, что Мбаппе несколько перехваливают. Француз хорош, но уж слишком много ему постоянно поётся лестных песен, в то время, когда у него не мало и слабостей. И продолжаю так считать.
Но именно в этом матче Килиан был очень хорош. Вся игра в атаке шла через него, противоположного фланга вообще не было в игре. Но он оказался и не нужен - Мбаппе сделал всю игру. В этом матче он был не хуже Роналду и Месси. Дай Бог, продолжит в том же духе и мир получит ещё одну стабильную супер-звезду.
112910415
112910415
17 февраля в 08:22
как всегда, возможны варианты !
но клуб и чемпионат надо менять
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
17 февраля в 08:11, ред.
Мбаппе даже превзайдет их, а ты Гризманн в этом среднем клубе деградировал до уровня условного Бендтнера
Ruslik1982
Ruslik1982
17 февраля в 07:48
можно будет так говорить когда он перейдет в топ-чемпионат, а не сидеть на втором месте во второсортном чемпионате, в команде, которая превосходит конкурентов по бюджету в несколько раз
A.S.A
A.S.A
17 февраля в 07:00
Мбаппе к своим 22 годам уже достиг многово, завоевав на внутреннех просторах Франции всего что тооько можно, и в отличии от Лео и Криша стал уже ЧМ!
Осталось победить в ЛЧ и получить ЗМ и мы получим звезду мировой величины, главное чтоб травмы обошли стороной, и звезду не словил
Удачи
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 06:36
Это вряд ли.
Gahi
Gahi
17 февраля в 05:41
Очень хорошо сыграл против Барселоны. Удачи
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