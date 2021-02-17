Гризманн: «Верю, что Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду»

Нападающий «Барселоны» после домашнего поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал игру форварда соперников и своего партнёра по сборной Франции , который отличился хет-триком.

Я очень рад за Килиана. Как только он начинает играть хуже, то получает порцию критики. Но я верю в то, что у ПСЖ есть будущая звезда, которая выйдет на уровень Лео [Месси] и Криштиану [Роналду]. Он провёл действительно выдающийся матч.