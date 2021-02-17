Гризманн: «Верю, что Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после домашнего поражения от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал игру форварда соперников и своего партнёра по сборной Франции Килиана Мбаппе, который отличился хет-триком.
Я очень рад за Килиана. Как только он начинает играть хуже, то получает порцию критики. Но я верю в то, что у ПСЖ есть будущая звезда, которая выйдет на уровень Лео [Месси] и Криштиану [Роналду]. Он провёл действительно выдающийся матч.
Пока парню не хватает стабильности, но он молод и это его козырь.
Пока парню не хватает стабильности, но он молод и это его козырь.
Роналду возможно , но не более.
Нельзя сравнивать чистого нападающего бегунка и мастера разводки.
Если поменять местами-командами Мбапе и Месси, то счЁт был бы гораздо больше и Месси забил бы голов 5 Барсе, а Мбапе ушЁл бы с поля с 0 голами.
Одно дело забивать в ворота с 1 вратарЁм и другое когда надо продраться через лес защиты, а уж потом подумать как пробить?
Роналду возможно , но не более.
Нельзя сравнивать чистого нападающего бегунка и мастера разводки.
Если поменять местами-командами Мбапе и Месси, то счЁт был бы гораздо больше и Месси забил бы голов 5 Барсе, а Мбапе ушЁл бы с поля с 0 голами.
Одно дело забивать в ворота с 1 вратарЁм и другое когда надо продраться через лес защиты, а уж потом подумать как пробить?
Но именно в этом матче Килиан был очень хорош. Вся игра в атаке шла через него, противоположного фланга вообще не было в игре. Но он оказался и не нужен - Мбаппе сделал всю игру. В этом матче он был не хуже Роналду и Месси. Дай Бог, продолжит в том же духе и мир получит ещё одну стабильную супер-звезду.
Но именно в этом матче Килиан был очень хорош. Вся игра в атаке шла через него, противоположного фланга вообще не было в игре. Но он оказался и не нужен - Мбаппе сделал всю игру. В этом матче он был не хуже Роналду и Месси. Дай Бог, продолжит в том же духе и мир получит ещё одну стабильную супер-звезду.
но клуб и чемпионат надо менять
но клуб и чемпионат надо менять
Осталось победить в ЛЧ и получить ЗМ и мы получим звезду мировой величины, главное чтоб травмы обошли стороной, и звезду не словил
Удачи
Осталось победить в ЛЧ и получить ЗМ и мы получим звезду мировой величины, главное чтоб травмы обошли стороной, и звезду не словил
Удачи