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Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в „Арсенал“. Я был у него дома»

18 февраля 2021, 13:28

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в лондонский клуб, когда он выступал за «Монако».

Я был у него дома, когда он принимал решение, продлевать ли контракт с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно.

Думаю, у каждого клуба валом подобных историй. В «Милане», «Манчестере», «Арсенале», «Челси» – всюду есть такие истории.

Мбаппе перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа в 2017 году.

Также недавно Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Джейми Варди в «Арсенал».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 18:48
Арсену остались только воспоминания
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 февраля в 14:11
Короче, ты батя, Сеня. Мог, по собственным словам, подписать всех топчиков от Мбаппе до Месси, а в итоге покупал Уэлбеков и Лукасов Пересов.
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 14:06
Что об этом вспоминать!Дела давно минувших дней!
Cat01
Cat01
18 февраля в 13:34
Это было давно!
R0100V
R0100V
18 февраля в 13:33
Напоить надо было
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