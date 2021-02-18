Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в „Арсенал“. Я был у него дома»

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18 февраля 2021, 13:28

Бывший главный тренер «Арсенала» рассказал о несостоявшемся переходе форварда ПСЖ в лондонский клуб, когда он выступал за «Монако».

Я был у него дома, когда он принимал решение, продлевать ли контракт с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Думаю, у каждого клуба валом подобных историй. В «Милане», «Манчестере», «Арсенале», «Челси» – всюду есть такие истории.

Мбаппе перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа в 2017 году.

Также недавно Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Джейми Варди в «Арсенал».