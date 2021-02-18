Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в „Арсенал“. Я был у него дома»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в лондонский клуб, когда он выступал за «Монако».
Я был у него дома, когда он принимал решение, продлевать ли контракт с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно.
Думаю, у каждого клуба валом подобных историй. В «Милане», «Манчестере», «Арсенале», «Челси» – всюду есть такие истории.
Мбаппе перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа в 2017 году.
Также недавно Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Джейми Варди в «Арсенал».