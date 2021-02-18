Агент Бэйла: «В „Реале“ должны решить, нужен ли Гарет им в команде»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался о ситуации валлийского футболиста. Бэйл выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Реала». В последнее время Гарет перестал получить игровую практику под руководством Жозе Моуриньо.
Гарет все еще любит Мадрид. У него нет проблем с клубом, это замечательный клуб. Это не будет проблемой [для него, чтобы вернуться].
Они просто должны решить, нужен ли он им снова, может ли он играть за команду и все такое. Я думаю, вы должны спросить мистера Зидана, хочет ли он его. Мне кажется, что нет.
Ранее о Бэйле высказался и сам Зинедин Зидан.
Пусть дальше увлекается гольфом, футбол для него стал подработкой. Европейским топ-клубам он уже не нужен, Реалу тем более.
Может китайцы примут его с распростёртыми объятиями
Пусть дальше увлекается гольфом, футбол для него стал подработкой. Европейским топ-клубам он уже не нужен, Реалу тем более.
Может китайцы примут его с распростёртыми объятиями