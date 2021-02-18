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Агент Бэйла: «В „Реале“ должны решить, нужен ли Гарет им в команде»

18 февраля 2021, 14:40

Джонатан Барнетт, агент вингера «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался о ситуации валлийского футболиста. Бэйл выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Реала». В последнее время Гарет перестал получить игровую практику под руководством Жозе Моуриньо.

Гарет все еще любит Мадрид. У него нет проблем с клубом, это замечательный клуб. Это не будет проблемой [для него, чтобы вернуться].

Они просто должны решить, нужен ли он им снова, может ли он играть за команду и все такое. Я думаю, вы должны спросить мистера Зидана, хочет ли он его. Мне кажется, что нет.

Ранее о Бэйле высказался и сам Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 февраля в 22:46
Однако верно кажется !)
goalaktika
goalaktika
18 февраля в 22:30
Джонатан Барнетт: - У него всё в порядке с финансами, он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь...
Пусть дальше увлекается гольфом, футбол для него стал подработкой. Европейским топ-клубам он уже не нужен, Реалу тем более.
Может китайцы примут его с распростёртыми объятиями
ilyafrom
ilyafrom
18 февраля в 17:48
Можно подумать, что в Реале он играл. Разве что в гольф
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 17:46
Там уже давно дали понять что нет
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
18 февраля в 17:14, ред.
Смешно. Он похоже никому даром с такой зарплатой и подходом к делу не нужен.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 февраля в 15:20
Кость в горле "Реала" этот Бэйл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 15:16
Да такой лентяй никому не нужен, да ещё за такие деньги...
sv_1969
sv_1969 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 февраля в 15:15
Ну надо же пыль в глаза пустить!Мне кажется и его и Гарета все устраивает)
112910415
112910415
18 февраля в 14:52
ответ до такой степени очевиден, что сам вопрос не имеет смысла !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 14:50
Сам сказал "кажется нет", тогда зачем спрашивать, если ответ ему уже известен.
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