Вагнер Лав: «Единственный в ЦСКА, с кем я держу связь, – переводчик Максим»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился воспоминаниями о своем пребывании в ЦСКА, а также рассказал, с кем общается из представителей клуба.
В ЦСКА меня отлично приняли. В клубе я чувствовал себя очень комфортно. Я очень доволен, что все эти годы прожил в Москве и нам удалось добиться всех тех результатов, титулов и побед.
Единственный, с кем я поддерживаю связь, – Максим, который работал в ЦСКА переводчиком. Он очень сильно помог мне обжиться в клубе. Мы с ним иногда переписываемся. Из футболистов – ни с кем, потому что мой русский не так хорош.
Помню довольно мало русских слов: «спасибо», «как дела?»
Недавно агент Вагнера рассказал о несостоявшемся переходе нападающего в ЦСКА в 2020 году.