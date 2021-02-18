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Вагнер Лав: «Единственный в ЦСКА, с кем я держу связь, – переводчик Максим»

18 февраля 2021, 16:13

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав поделился воспоминаниями о своем пребывании в ЦСКА, а также рассказал, с кем общается из представителей клуба.

В ЦСКА меня отлично приняли. В клубе я чувствовал себя очень комфортно. Я очень доволен, что все эти годы прожил в Москве и нам удалось добиться всех тех результатов, титулов и побед.

Единственный, с кем я поддерживаю связь, – Максим, который работал в ЦСКА переводчиком. Он очень сильно помог мне обжиться в клубе. Мы с ним иногда переписываемся. Из футболистов – ни с кем, потому что мой русский не так хорош.

Помню довольно мало русских слов: «спасибо», «как дела?»

Недавно агент Вагнера рассказал о несостоявшемся переходе нападающего в ЦСКА в 2020 году.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 февраля в 20:03
Не учил русский,теперь не учит казахский.Постоянство-это главное.Но везде забивает.
CSKA2012
CSKA2012 ответ oFANATo (раскрыть)
18 февраля в 19:57
Можно и тренером ) главным , будет микро климат в ЦСКА хороший.
oFANATo
oFANATo
18 февраля в 19:12
Возвращайся Ваня в ЦСКА агентом....
Супервайзер
Супервайзер
18 февраля в 18:41
Сталин Булгакову: " Все кричат:"Гениальный, гениальный, а выпить не с кем""
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 18:10
Может ещё увидим у нас!?
VAN ARM
VAN ARM
18 февраля в 17:57
лукавишь загорелый))) будь честным))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 февраля в 17:21
Хороший был нап в ЦСКА, отношусь к нему до сих пор с любовью.
ДСА
ДСА
18 февраля в 16:31
Вот кто ему всю информацию сливает!
beefs
beefs
18 февраля в 16:18
Вагнер - это уже отработанный материал, он не поможет клубу...
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