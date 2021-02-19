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Бэйл: «Лига Европы важна для „Тоттенхэма“. Хотим выиграть её»

19 февраля 2021, 07:04
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал гостевую победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Это значимый турнир для нас. Хотим хорошо сделать свою работу и выиграть его. Мы знали, что [с «Вольфсбергом»] будет сложно, поэтому рады добиться победы.

У нас было много моментов, и мы могли забить намного больше мячей. Но мы рады счёту 4:1. Знаем, что должны сделать все возможное в ответной встрече. Подойдём к ней так, словно счёт 0:0.

Мы знаем, что наши результаты в последнее время оставляют желать лучшего. Так что это был наш шанс заявить о себе и обрести некоторую уверенность. Было приятно забить и помочь команде.

Мы допустили одну-две ошибки, но такое случается. Парни отлично справились. Победы вселяют уверенность. Надеюсь, это станет началом хорошей сериии.

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Все комментарии
матос
матос
19 февраля в 10:41
4 клуба от АПЛ думаю одни из фаворитов турнира
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
19 февраля в 08:14
Для команд АПЛ очень важна лига Европы особенно для Тоттенхема и Арсенала на сегодня.
Победа дает участие в Лиге чемпионов.
Победить в Лиге Европы для них даже легче чем попасть в четверку АПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 07:28
Больше и выигрывать то нечего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 07:06
Выиграть ,это врятди!
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