Сон: «Мне очень понравилось играть с Бэйлом. Это большая честь»

Нападающий «Тоттенхэма» дал комментарий после гостевой победы над «Вольфсбергом» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Важно то, что мы с первой минуты показывали, как хотим победить. Не только 1:0 или 2:0. С самого начала встречи мы демонстрировали великолепный настрой. Забить три гола в первом тайме — это особенное чувство.

Мы очень близки с Гаретом [Бэйлом], и я очень рад, что он получил игровое время, забил гол и сделал результативную передачу. Мне очень понравилось играть вместе с ним. Это большая честь.