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Сон: «Мне очень понравилось играть с Бэйлом. Это большая честь»

19 февраля 2021, 04:50
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин дал комментарий после гостевой победы над «Вольфсбергом» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Важно то, что мы с первой минуты показывали, как хотим победить. Не только 1:0 или 2:0. С самого начала встречи мы демонстрировали великолепный настрой. Забить три гола в первом тайме — это особенное чувство.

Мы очень близки с Гаретом [Бэйлом], и я очень рад, что он получил игровое время, забил гол и сделал результативную передачу. Мне очень понравилось играть вместе с ним. Это большая честь.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 11:01
Это ты ещё с ним в гольф не рубился...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 05:08
Теперь внукам будет рассказывать
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