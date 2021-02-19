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Каштру: «Практически весь матч был полностью под контролем „Шахтёра“»

19 февраля 2021, 05:24
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Тель-Авив)0 : 2Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал гостевую победу над «Маккаби» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Действительно, в последние 10 минут команда, возможно, немного сбавила, но это абсолютно нормально. Из-за всех замен, остановок в матче игровой темп, возможно, немного снизился. Тем не менее мы продолжали создавать моменты, и даже за этот короткий отрезок создали два – [моменты] Коноплянки и Фернандо. Несмотря на то, что в это время больше оборонялись, чем атаковали, мы создали эти моменты, с чем могу поздравить команду. Практически весь матч был полностью под нашим контролем.

Не стоит забывать, что мы встретились с командой, которая не проигрывала 10 матчей подряд и великолепно проявляет себя в своём чемпионате. Нам удалось победить этого соперника, прервать эту серию «Маккаби» без поражений, с чем могу поздравить свою команду. Пройдено полпути, впереди ответный матч, и это хорошо, что мы увозим домой победу.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
19 февраля в 05:35
Хороший результат на выезде с очень достойным соперником. Удачи
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 05:33
Шахтёр тактически грамотно провёл матч.
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