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Артета: «В целом „Арсенал“ наиграл с „Бенфикой“ на большее»

19 февраля 2021, 06:35
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги выездного матча с «Бенфикой» (1:1) в первом круге 1/16 финала Лиги Европы.

Мы явно доминировали по игре и создали несколько опасных моментов. Но мы должны быть более жёсткими.

Расстраивает то, как мы пропустили этот гол. Мы отдали им мяч, и счёт стал 1:1. Мы дали им разыграть угловой, недостаточно быстро среагировали и получили пенальти. Но мы великолепно отреагировали на пропущенный мяч и забили отличный гол.

Мы старались поддерживать уровень игры. Однако в последние 20 минут у обеих команд случился спад. Но в целом мы наиграли на большее.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 07:13
На что наиграли то и получили...
Наиграли бы на большее если бы победили...а так имеем то что имеем
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 06:51
Должны но не смогли
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 06:42
Результат на табло, остальное-лирика.
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