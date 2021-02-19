Артета: «В целом „Арсенал“ наиграл с „Бенфикой“ на большее»

Главный тренер «Арсенала» подвёл итоги выездного матча с «Бенфикой» (1:1) в первом круге 1/16 финала Лиги Европы.

Мы явно доминировали по игре и создали несколько опасных моментов. Но мы должны быть более жёсткими.

Расстраивает то, как мы пропустили этот гол. Мы отдали им мяч, и счёт стал 1:1. Мы дали им разыграть угловой, недостаточно быстро среагировали и получили пенальти. Но мы великолепно отреагировали на пропущенный мяч и забили отличный гол.

Мы старались поддерживать уровень игры. Однако в последние 20 минут у обеих команд случился спад. Но в целом мы наиграли на большее.