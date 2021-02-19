Моуриньо: «„Вольфсберг“ — хорошая, но не отличная команда»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал выездную победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Результат хороший. Дело ещё не сделано, но почти сделано. 3:0 — к перерыву, 1:1 — во втором тайме. Я доволен тем, как команда играла в первом тайме, но вторую половину мы начали не очень хорошо, допустили ошибку. Должны были провести его лучше. Я ожидал четвёртый, пятый, шестой гол. В итоге 4:1, и это хороший результат.

При счёте 3:0 игра была полностью в наших руках, но счёт мог стать 3:2, и тогда результат был бы не таким уж прекрасным.«Вольфсберг» — хорошая, но не отличная команда. Мы должны были забивать больше.