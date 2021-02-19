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Моуриньо: «„Вольфсберг“ — хорошая, но не отличная команда»

19 февраля 2021, 05:48
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал выездную победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Результат хороший. Дело ещё не сделано, но почти сделано. 3:0 — к перерыву, 1:1 — во втором тайме. Я доволен тем, как команда играла в первом тайме, но вторую половину мы начали не очень хорошо, допустили ошибку. Должны были провести его лучше. Я ожидал четвёртый, пятый, шестой гол. В итоге 4:1, и это хороший результат.

При счёте 3:0 игра была полностью в наших руках, но счёт мог стать 3:2, и тогда результат был бы не таким уж прекрасным.«Вольфсберг» — хорошая, но не отличная команда. Мы должны были забивать больше.

В основном наше выступление было солидным. Мы должны были победить и избавиться от этого негативного чувства после поражений в Кубке Англии и АПЛ, так что это был очень важный и положительный момент для каждого.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 11:04
Да ты и сам не шедевр !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 11:00
По сути то и сам ТТХ хорошая команда, но не отличная (на фоне Сити, Ливера, Реала, Баварии, ПСЖ...и др)
матос
матос
19 февраля в 10:44
Тоже ожидал что шпоры победят еще крупнее и в сухую , 4-1 тоже норм
DXTK
DXTK
19 февраля в 08:38
Лучшая команда сегодня победила Моур может спать спокойно.....Бэйл проснулся все отлично.
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 06:43
Просто одна команда была на голову сильней другой.
ДСА
ДСА
19 февраля в 06:04
Просто утешил слабаков.
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