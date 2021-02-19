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Пиоли: «Мы упустили победу, но 2:2 в гостях — тоже положительный результат»

19 февраля 2021, 04:34
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги выездного матча против «Црвены Звезды» (2:2) в рамках первого круга 1/16 финала Лиги Европы.

Мы возвращаемся домой без победы, которая была бы заслуженной, но мы не смогли её закрепить.

Мы должны добиваться большего, играя в большинстве, и не оставлять такие пространства «Црвене Звезде». Но наш подход к игре был правильным, мы достаточно сделали для победы, но не смогли по максимуму воспользоваться ситуацией.

Мы могли бы забить третий гол, а самое главное — не дать им сравнять счёт. Тем не менее 2:2 на выезде — это всё равно положительный результат первого матча.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
19 февраля в 13:17
Если бы впереди не было дерби в двух днях, то вышли бы основой и закрыли вопрос. А так приходится распределять силы.
1bear
1bear
19 февраля в 04:54
всё нормально для игры вторым составом,хотя не повезло...
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