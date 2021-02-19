Пиоли: «Мы упустили победу, но 2:2 в гостях — тоже положительный результат»

Главный тренер «Милана» подвёл итоги выездного матча против «Црвены Звезды» (2:2) в рамках первого круга 1/16 финала Лиги Европы.

Мы возвращаемся домой без победы, которая была бы заслуженной, но мы не смогли её закрепить.

Мы должны добиваться большего, играя в большинстве, и не оставлять такие пространства «Црвене Звезде». Но наш подход к игре был правильным, мы достаточно сделали для победы, но не смогли по максимуму воспользоваться ситуацией.

Мы могли бы забить третий гол, а самое главное — не дать им сравнять счёт. Тем не менее 2:2 на выезде — это всё равно положительный результат первого матча.