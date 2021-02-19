Газизов: «Я рядом с „Уфой“ и просто надеюсь, что Шайбеков доработает сезон»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в клуб. Ранее нынешний руководитель уфимского клуба Ринат Шайбеков сказал, что «мяч на стороне Газизова».

Где мяч? Ну, я правша, так что будем считать, что он на правой ноге. В «Уфе» я всегда себя чувствую как дома, для меня это родной клуб. Я рядом с «Уфой» и просто надеюсь, что Ринат Шайбеков всё-таки доработает сезон и покажет свой результат. Это будет правильно. А не так, что пришёл-ушёл, это будет нехорошо.