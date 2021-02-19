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Газизов: «Я рядом с „Уфой“ и просто надеюсь, что Шайбеков доработает сезон»

19 февраля 2021, 15:11

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в клуб. Ранее нынешний руководитель уфимского клуба Ринат Шайбеков сказал, что «мяч на стороне Газизова».

Где мяч? Ну, я правша, так что будем считать, что он на правой ноге. В «Уфе» я всегда себя чувствую как дома, для меня это родной клуб. Я рядом с «Уфой» и просто надеюсь, что Ринат Шайбеков всё-таки доработает сезон и покажет свой результат. Это будет правильно. А не так, что пришёл-ушёл, это будет нехорошо.

Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешёл на аналогичную должность в «Спартак». Осенью он покинул московский клуб.

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edubokom
edubokom
19 февраля в 16:13
Да, мозгов там не занимать
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 16:00
Всё равно его поменяют.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 15:46
Неплохо Шамилька в Москве отдохнул. Прям фокусник, я бы даже сказал - факир. Пол лярда нафакирил и домой с полным мешком бабла.
shlomo
shlomo
19 февраля в 15:24
Возвращение "блудного сына".....
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