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Парфёнов: «У нас достаточно квалифицированные футболисты»

20 февраля 2021, 08:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Рулевой «Арсенала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий накануне матча против «Зенита» в Кубке России.

Практически всё мы выполнили, остались моменты, к ближайшему матчу которые мы хотим закрыть. В этом плане мы довольны и отношением команды, и всеми действиями. Конечно, есть моменты тактического, технического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.

Вернуть уверенность было задачей номер один, потому что у нас достаточно квалифицированные футболисты.

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Все комментарии
beefs
beefs
20 февраля в 09:00
скоро все увидим, и квалификацию и игру...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 08:50
Арсенал , что несколько удивительно, находится в подвале турнирной таблицы. Но тут есть и объективные причины. С уходом сильных арендованных футболистов игра несколько разладилась. Луценко выбыл надолго и забивать стало некому. Выбраться из подвала будет очень трудно, очки дарить никто не будет.
Совсем скоро все мы сможем воочию увидеть квалификацию игроков Арсенала....и тренера.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 08:42
И квалифицированные игроки бывают биты.
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 08:39
Осталось доказать квалификацию
нечитайло
нечитайло
20 февраля в 08:35
У вас все получится
ДСА
ДСА
20 февраля в 08:31
В Зените гораздо более квалифицированные игроки.
shlomo
shlomo
20 февраля в 08:27
Ну да...теперь хочется у видеть квалифицированную игру на поле...
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