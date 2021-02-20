Парфёнов: «У нас достаточно квалифицированные футболисты»

Рулевой «Арсенала» дал комментарий накануне матча против «Зенита» в Кубке России.

Практически всё мы выполнили, остались моменты, к ближайшему матчу которые мы хотим закрыть. В этом плане мы довольны и отношением команды, и всеми действиями. Конечно, есть моменты тактического, технического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.

Вернуть уверенность было задачей номер один, потому что у нас достаточно квалифицированные футболисты.