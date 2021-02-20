Мор: «„Тамбов“ спасли явно не из-за большой любви»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о финансовом положении «Тамбова».

Снятие «Тамбова» было бы несправедливо для команд, уже сыгравшим с ним. Теперь они будут брать «голодных» футболистов», которые будут цепляться за шанс сыграть в чемпионате России, игроки будут биться, чтобы их заметили. Думаю, клуб спасли явно не из-за большой любви, но имиджевые потери были бы слишком велики.