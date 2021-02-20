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Мор: «„Тамбов“ спасли явно не из-за большой любви»

20 февраля 2021, 09:14

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о финансовом положении «Тамбова».

Снятие «Тамбова» было бы несправедливо для команд, уже сыгравшим с ним. Теперь они будут брать «голодных» футболистов», которые будут цепляться за шанс сыграть в чемпионате России, игроки будут биться, чтобы их заметили. Думаю, клуб спасли явно не из-за большой любви, но имиджевые потери были бы слишком велики.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 февраля в 10:52
любви нет, только циничный расчёт
Caniggia
Caniggia
20 февраля в 10:40
Тамбов спасли воры и коррупционеры, которым Тамбов ещё выгоден для своих коррупционных схем. И плевать они хотели на имидж лиги, на команды которые потеряли с Тамбовом очки и, тем более, на сам ФК Тамбов. Воровская шайка в РФС процветает!
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 09:49
.....Теперь они будут брать «голодных» футболистов», которые будут цепляться за шанс сыграть в чемпионате России....
....игроки будут биться, чтобы их заметили...

Не они ("Тамбов") будут брать, а им будут давать тех игроков, которые не нужны в своих командах... А это большая разница....

Зачем им биться за "Тамбов"...? Тем более, что биться, для РПЛ, звучит, как-то непривычно... И как биться, если нет команды, нет сыгранности, и в "Тамбов" отдали худших, в услугах которых не нуждаются в их командах...

И говорить, что клуб спасли, преждевременно...
cska1948
cska1948 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
20 февраля в 09:43
Что тут непонятного? Мор говорит, что РФС и РПЛ спасают не Тамбов, а честь своего мундира!
Остапчук 67
Остапчук 67
20 февраля в 09:40
Не самая понятная точка зрения
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 09:31
Просто взяли и примерно полмиллиарда выкинули на ветер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 09:17
Кто бы сомневался то...
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