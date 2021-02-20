Мор: «„Тамбов“ спасли явно не из-за большой любви»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о финансовом положении «Тамбова».
Снятие «Тамбова» было бы несправедливо для команд, уже сыгравшим с ним. Теперь они будут брать «голодных» футболистов», которые будут цепляться за шанс сыграть в чемпионате России, игроки будут биться, чтобы их заметили. Думаю, клуб спасли явно не из-за большой любви, но имиджевые потери были бы слишком велики.
....игроки будут биться, чтобы их заметили...
Не они ("Тамбов") будут брать, а им будут давать тех игроков, которые не нужны в своих командах... А это большая разница....
Зачем им биться за "Тамбов"...? Тем более, что биться, для РПЛ, звучит, как-то непривычно... И как биться, если нет команды, нет сыгранности, и в "Тамбов" отдали худших, в услугах которых не нуждаются в их командах...
И говорить, что клуб спасли, преждевременно...
....игроки будут биться, чтобы их заметили...
Не они ("Тамбов") будут брать, а им будут давать тех игроков, которые не нужны в своих командах... А это большая разница....
Зачем им биться за "Тамбов"...? Тем более, что биться, для РПЛ, звучит, как-то непривычно... И как биться, если нет команды, нет сыгранности, и в "Тамбов" отдали худших, в услугах которых не нуждаются в их командах...
И говорить, что клуб спасли, преждевременно...