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Аленичев: «Матч „Динамо“ — „Спартак“ закончится вничью в основное время»

20 февраля 2021, 19:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

В последнее время дерби между ЦСКА и «Спартаком» более важное, но всё равно это повышенный интерес. Очень хочу увидеть интересную игру. Надеюсь, моя родная команда добьется победы.

Самое главное для команд будет начать год с победы, это первый официальный матч, должен быть эмоциональный заряд. Например, «Зениту» будет сложно войти в чемпионат после болезненного поражения «Арсеналу». Это может сказаться на одиннадцати оставшихся играх в чемпионате.

Что касается морозной погоды, то я играл при такой погоде ни раз. Мы в декабре играли. Русские то к такому привыкли, а вот, как отреагируют иностранцы, это вопрос. Главное, чтобы в игре было хорошее движение. Не на каждого футболиста влияет такая погода, динамичной игры не будет.

Думаю, игра закончится вничью в основное время. А если будет серия пенальти, то не знаю.

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Все комментарии
drug01
drug01
20 февраля в 20:27
Согласно первого тайма таков будет результат
shlomo
shlomo
20 февраля в 19:50
О как....я тоже так думаю...:))))
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