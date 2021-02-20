Аленичев: «Матч „Динамо“ — „Спартак“ закончится вничью в основное время»

Экс-наставник «Спартака» поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

В последнее время дерби между ЦСКА и «Спартаком» более важное, но всё равно это повышенный интерес. Очень хочу увидеть интересную игру. Надеюсь, моя родная команда добьется победы.

Самое главное для команд будет начать год с победы, это первый официальный матч, должен быть эмоциональный заряд. Например, «Зениту» будет сложно войти в чемпионат после болезненного поражения «Арсеналу». Это может сказаться на одиннадцати оставшихся играх в чемпионате.

Что касается морозной погоды, то я играл при такой погоде ни раз. Мы в декабре играли. Русские то к такому привыкли, а вот, как отреагируют иностранцы, это вопрос. Главное, чтобы в игре было хорошее движение. Не на каждого футболиста влияет такая погода, динамичной игры не будет.

Думаю, игра закончится вничью в основное время. А если будет серия пенальти, то не знаю.