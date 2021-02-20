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Семак: «Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить»

20 февраля 2021, 17:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением перед матчем 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

Потери произошли не совсем в последний момент. Сложности были на протяжении всего сезона. Мы смотрели наш прошлый матч с «Арсеналом» в чемпионате, сейчас сыграют только четыре футболиста с той встречи. Такая же ситуация была и в Лиге чемпионов, когда несколько игроков основного состава выбывали. К сожалению, проблемы есть всегда, иногда их больше, иногда меньше. Все игроки, которые выйдут, готовы играть. Матч непростой, кубковый, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

Барриос — очень важный игрок для нас, в опорной зоне будут играть Оздоев и Вендел, они будут частично заменять сильные качества Барриоса. У Миши Кержакова были определенные проблемы, сейчас Лунев в лучшем состоянии находится. У «Арсенала» было не так много проблемных позиций, которые могли бы появится. Хороший центр поля, важную роль играет нападающий. Был вопрос, кто сыграет на краю защиты, остальные позиции были прогнозируемые.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 февраля в 19:19
забыли приложить усилия
David Young
David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
20 февраля в 18:57
Честно говоря неожиданный результат, но не так чтобы совсем, и не сказать что нелогичный, судя по тому что я узнал о ходе этого матча.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 февраля в 18:55
Я из будущего, никаких усилий игроки Зенита не прилагали.
sv_1969
sv_1969
20 февраля в 17:15
Ну попробуйте))
Василий 50
Василий 50
20 февраля в 17:09
А если проиграют?
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