Семак: «Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением перед матчем 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

Потери произошли не совсем в последний момент. Сложности были на протяжении всего сезона. Мы смотрели наш прошлый матч с «Арсеналом» в чемпионате, сейчас сыграют только четыре футболиста с той встречи. Такая же ситуация была и в Лиге чемпионов, когда несколько игроков основного состава выбывали. К сожалению, проблемы есть всегда, иногда их больше, иногда меньше. Все игроки, которые выйдут, готовы играть. Матч непростой, кубковый, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

Барриос — очень важный игрок для нас, в опорной зоне будут играть Оздоев и Вендел, они будут частично заменять сильные качества Барриоса. У Миши Кержакова были определенные проблемы, сейчас Лунев в лучшем состоянии находится. У «Арсенала» было не так много проблемных позиций, которые могли бы появится. Хороший центр поля, важную роль играет нападающий. Был вопрос, кто сыграет на краю защиты, остальные позиции были прогнозируемые.