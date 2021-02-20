Парфёнов: «Вопросов по тому, как „Зенит“ будет играть, у нас нет»

Главный тренер тульского «Арсенала» рассказал о потерях в составе команды перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Зенита».

Для нас любой футболист очень важен, хотелось бы, чтобы выбор был больше. Это такой матч, где лишний настрой не нужен. Варианты, как заменить Рассказова, были, но они останутся внутри команды. Возможно, какие-то изменения будут и по ходу игры. Трех вратарей мы не можем поставить, сделали выбор в пользу Нигматуллина. Все, кто в заявке, смогут выйти на поле. Остальных мы даже решили не вызывать. Акцент сделали на максимально готовых игроков. Вопросов по тому, как «Зенит» будет играть, у нас нет.