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Парфёнов: «Вопросов по тому, как „Зенит“ будет играть, у нас нет»

20 февраля 2021, 17:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал о потерях в составе команды перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Зенита».

Для нас любой футболист очень важен, хотелось бы, чтобы выбор был больше. Это такой матч, где лишний настрой не нужен. Варианты, как заменить Рассказова, были, но они останутся внутри команды. Возможно, какие-то изменения будут и по ходу игры. Трех вратарей мы не можем поставить, сделали выбор в пользу Нигматуллина. Все, кто в заявке, смогут выйти на поле. Остальных мы даже решили не вызывать. Акцент сделали на максимально готовых игроков. Вопросов по тому, как «Зенит» будет играть, у нас нет.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
20 февраля в 17:16
Значит ждём результат
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 17:14
Зенит фаворит, но всякое бывает
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 17:11
А ответы есть?
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