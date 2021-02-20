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Парфёнов — о победе над «Зенитом»: «Ребята поверили, что всё возможно»

20 февраля 2021, 19:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (2:1).

Победили за счет дисциплины и за счет качественного исполнения моментов. Понимали, куда ехали и что много моментов у нас не будет. Но ребята поверили, что всё возможно. Хороший матч против серьезной команды.

Мы давно не били пенальти. У нас есть 2-3 игрока, которые могут пробить. И они принимают решение на поле, исходя из своего состояния.

Не согласен, что Кубок — мой турнир. У нас ситуация в сезоне непростая. И мы не делим матчи. Если начинаешь делить, футбол потом все возвращает. Благодарность ребятам, что они справились и добились результата. Но сейчас у нас будет важный матч чемпионата с «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 09:56
достойная игра хорошей команды, ведомой правильным тренером !
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 21:48
Из Парфенова неплохой тренер растёт
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 20:02
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 февраля в 19:54
    Ожидаемый результат!
    d_fincher
    d_fincher
    20 февраля в 19:44
    Спартаковская школа - тульское упрямство. Даже газпромские деньги способны победить.
    sv_1969
    sv_1969
    20 февраля в 19:43
      STVA 1
      STVA 1
      20 февраля в 19:41
      Молодцы пушкари)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 февраля в 19:36
      Я НЕ УДИВЛЁН...
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