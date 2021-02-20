Парфёнов — о победе над «Зенитом»: «Ребята поверили, что всё возможно»

Главный тренер тульского «Арсенала» подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (2:1).

Победили за счет дисциплины и за счет качественного исполнения моментов. Понимали, куда ехали и что много моментов у нас не будет. Но ребята поверили, что всё возможно. Хороший матч против серьезной команды.

Мы давно не били пенальти. У нас есть 2-3 игрока, которые могут пробить. И они принимают решение на поле, исходя из своего состояния.

Не согласен, что Кубок — мой турнир. У нас ситуация в сезоне непростая. И мы не делим матчи. Если начинаешь делить, футбол потом все возвращает. Благодарность ребятам, что они справились и добились результата. Но сейчас у нас будет важный матч чемпионата с «Сочи».