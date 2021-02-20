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Семак: «Пенальти будут разбирать люди, которые занимаются этим вопросом»

20 февраля 2021, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (1:2).

Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Из-за нашей ошибки в первом тайме нас наказали. Свои моменты мы не реализовали, их было достаточно, чтобы победить. Во втором тайме старались, но до забитого мяча так и не довели. Пропущенные мячи — это элементарные моменты, неправильно и неаккуратно сыграли в защите. Эти фолы, которые мы совершали около своей штрафной, тоже абсолютно ненужные. Ситуации этого не требовали. И первый, и второй фол, если он был, конечно. Эпизод с пенальти будут разбирать люди, которые занимаются этим вопросом.

Что касается самой игры, то она была сложная, кто-то из ребят еще втягивается, кто-то лучше готов, кто-то хуже. К сожалению, мы не можем быть удовлетворены ни результатом, ни игрой. Нужно, конечно, прибавлять. У нас всего один нападающий был, чтобы усилить, мы его и выпустили. Крапухин и вышел. Что касается других замен, то у нас в заявке были ребята из «Зенита-2».

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 10:00
особенно впечатлила яркая игра Дзюбы,
юбилей отметил как надо !
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
20 февраля в 23:58
Совсем Семак сдулся
Оновтун
Оновтун
20 февраля в 21:59
Как робот, одно и то же талдычит после каждого матча. От зубов отскакивает, зарплата капает
Tostao
Tostao
20 февраля в 20:48
Надо, чтобы специалисты оценили профессиональные качества питерского чудо-тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 20:42
Надо бы и гол Зенита тогда разобрать, спорный получился гол то. А в целом заслуженная победа Арсенала. Зенит очень беззубо смотрелся, навесы на Дзюбу ни к чему не привели. Григалава господствовал в воздухе у своих ворот. Арсенал же очень хорошо контратаковал, и моментов у гостей пожалуй поболе было. Удивили обе команды , только удивления эти с разными знаками. Кому плюс вы догадались, я надеюсь.
Всем здоровья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
20 февраля в 19:40
"У нас всего один нападающий был, чтобы усилить, мы его и выпустили."

Плак-плак, я Сергей Семак.

Сколько оправданий мы уже услышали после вылета из ЛЧ в стиле ""Брюгге" не слабее "Зенита"", "Из-за лимита мы не можем купить нормальных игроков" и т.п.

Как руководство "Зенита" терпит манекен?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 19:29
Не иначе Дюкова с Миллером имел в виду
beefs
beefs
20 февраля в 19:29
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