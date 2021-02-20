Семак: «Пенальти будут разбирать люди, которые занимаются этим вопросом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (1:2).

Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Из-за нашей ошибки в первом тайме нас наказали. Свои моменты мы не реализовали, их было достаточно, чтобы победить. Во втором тайме старались, но до забитого мяча так и не довели. Пропущенные мячи — это элементарные моменты, неправильно и неаккуратно сыграли в защите. Эти фолы, которые мы совершали около своей штрафной, тоже абсолютно ненужные. Ситуации этого не требовали. И первый, и второй фол, если он был, конечно. Эпизод с пенальти будут разбирать люди, которые занимаются этим вопросом.

Что касается самой игры, то она была сложная, кто-то из ребят еще втягивается, кто-то лучше готов, кто-то хуже. К сожалению, мы не можем быть удовлетворены ни результатом, ни игрой. Нужно, конечно, прибавлять. У нас всего один нападающий был, чтобы усилить, мы его и выпустили. Крапухин и вышел. Что касается других замен, то у нас в заявке были ребята из «Зенита-2».