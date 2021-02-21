Артета: «Эдегор — настоящий лидер»

Главный тренер «Арсенала» надеется, что полузащитник «Реала» , выступающий за «канониров» на правах аренды, останется в команде на постоянной основе.

У нас с Мартином есть всего несколько месяцев. Мы должны максимально использовать это время, чтобы попытаться использовать все его качества. В конце сезона мы вместе решим, стоит ли продлевать сотрудничество. На данный момент это зависит не только от нас.

На поле он демонстрирует свой характер и интеллект. Он настоящий лидер. Он пробыл здесь недолго, но уже адаптировался.