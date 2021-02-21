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Артета: «Эдегор — настоящий лидер»

21 февраля 2021, 10:06

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «канониров» на правах аренды, останется в команде на постоянной основе.

У нас с Мартином есть всего несколько месяцев. Мы должны максимально использовать это время, чтобы попытаться использовать все его качества. В конце сезона мы вместе решим, стоит ли продлевать сотрудничество. На данный момент это зависит не только от нас.

На поле он демонстрирует свой характер и интеллект. Он настоящий лидер. Он пробыл здесь недолго, но уже адаптировался.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
21 февраля в 21:42
Однако новый Сеск на горизонте )
A.S.A
A.S.A
21 февраля в 14:40
Эдегор пока показывает хорошую игру, а если еще прибавит то может принести немало пользы команде до конца сезона. А вот летом уже если появится возможность то можно выкупить контракт, и забыть про дорогущего француза Ауара
beefs
beefs
21 февраля в 10:31
если нужен покупайте...
Cat01
Cat01
21 февраля в 10:10
Надо хорошо его проверить
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 10:07
Возможно что и так.
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