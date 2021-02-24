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Промес прилетел в Москву

24 февраля 2021, 18:35

Форвард «Аякса» Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом.

Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 09:29
Уголёк уже не торт...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 февраля в 20:42
Ну теперь Братуха должен радовать наших " друзей -соперников " . А то начали было тебя забывать.
А тах успехов в Спартаке и без Травм.
RomzesRZN
RomzesRZN
24 февраля в 19:19
Когда в Москву приехал балабановский Братуха, он навёл там шороху. Наш тоже наведёт. Ещё раз.
ДСА
ДСА
24 февраля в 19:18
Взяли подешевке.
drug01
drug01
24 февраля в 19:13
Ура ждем на поле
1bear
1bear
24 февраля в 19:12
этот трансфер "обсасывали"многие новостные ленты,как будто в Россию приехала суперзвезда...
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 19:05
В белом венчике из роз
нам ковид Антон привёз...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 февраля в 19:04
Добро пожаловать в Россию!
Сантус
Сантус
24 февраля в 19:03
Прям Юрий Гагарин..)
viv
viv
24 февраля в 18:47
Чемодан только весь не разбирай, а то вдруг повестка в суд Нидерландов придет.
NbKA555
NbKA555
24 февраля в 18:43
Дома!)
112910415
112910415
24 февраля в 18:41
И это круто !
По правде говоря, не верилось вначале ...
oFANATo
oFANATo
24 февраля в 18:40
Поздно...кубок России уже спартак проиграл.
В чемпионате да же третье место занять будет трудно.
Кирилыч
Кирилыч
24 февраля в 18:38
С возвращением, легенда!
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