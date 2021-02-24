Промес прилетел в Москву

Форвард «Аякса» Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом.
Фото, которое вы очень ждали! Квинси @QPromes в Москве 🇷🇺#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/tuZrEhiQlK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.
А тах успехов в Спартаке и без Травм.
А тах успехов в Спартаке и без Травм.
нам ковид Антон привёз...
нам ковид Антон привёз...
По правде говоря, не верилось вначале ...
По правде говоря, не верилось вначале ...
В чемпионате да же третье место занять будет трудно.
В чемпионате да же третье место занять будет трудно.