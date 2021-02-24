Промес прилетел в Москву

1614180914

24 февраля 2021, 18:35

Форвард «Аякса» прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом.

Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.