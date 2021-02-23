Lamborghini Тринкана, финт вратаря и гол сына Это'О. Лучшее из Сети

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Бывший защитник «Ливерпуля» начал изучать новый вид спорта.

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Накануне форварду ПСЖ исполнилось 28 лет.

Тренер «Зенита» нашел оригинальную маску во время карантина.

Нападающий «Барселоны» купил себе недавно элитный автомобиль.

Barcelona youngster Francisco Trincao treated himself to a Lamborghini after scoring his first goal for the club 😎



(via guillembarbeta/TikTok) pic.twitter.com/jzsyF11yRu — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2021

Экс-форвард «Спартака» съездил в гости к бывшему одноклубнику .

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Девушка дня:

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Вот в такой форме на игру вышел недавно футболист в матче юношеской любительской лиги чемпионата Австралии.

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А вот такой гол забил игрок сборной Камеруна Этьен Это'О. Да, это сын Самюэля, экс-нападающего «Барселоны».

Последние секунды матча «Санкт-Паули» — «Дармштадт» получились крайне зрелищными. Обе команды сражаются за сохранение места во Второй Бундеслиге.

Сражайтесь с коронавирусом, берите пример с маскота «Генка».

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