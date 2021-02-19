ГлавнаяНовости

«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с выходом в финал Australian Open

19 февраля 2021, 14:33

«Зенит» отреагировал на победу теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Россиянин одержал победу над Стефаносом Циципасом.

«С победой, Даниил! И удачи в финале Australian Open», – говорится в сообщении петербургского клуба в твиттере.

В финале 25-летний Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее в «Зените» назвали сроки восстановления Малкома.

Все новости
Спортдиректор «Севильи» Мончи извинился перед Месси и Куманом
Сегодня, 06:59 Комментарии16
Футбольная пропаганда. «Спартак» подал пример ЦСКА, «Локомотиву» и другим клубам РПЛ
Вчера, 18:36Вадим Багров в блоге За и противКомментарии13
Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина
04 марта Комментарии5
Ибрагимович мотивировал Хабиба перед боем с Гейджи
02 марта ВидеоКомментарии6
Прикинуться игроком ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ. История футбольного Остапа Бендера
02 мартаЕвгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»
02 марта ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 15:43
Поздравили это хорошо ответное поздравление будет когда Зенит будет в финале ЛЧ.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
19 февраля в 14:43
теперь точно проиграет в финале
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 14:43
Теперь Даниил может спать спокойно)))
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 14:38
Удачи ему в финале!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100