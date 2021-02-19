«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с выходом в финал Australian Open

«Зенит» отреагировал на победу теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Россиянин одержал победу над Стефаносом Циципасом.
«С победой, Даниил! И удачи в финале Australian Open», – говорится в сообщении петербургского клуба в твиттере.
В финале 25-летний Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.
С победой, @DaniilMedwed! И удачи в финале @AustralianOpen! 💙🎾#AusOpen pic.twitter.com/dz0afLFCDN— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 19, 2021
Ранее в «Зените» назвали сроки восстановления Малкома.