«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с выходом в финал Australian Open

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19 февраля 2021, 14:33

«Зенит» отреагировал на победу теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Россиянин одержал победу над Стефаносом Циципасом.

«С победой, Даниил! И удачи в финале Australian Open», – говорится в сообщении петербургского клуба в твиттере.

В финале 25-летний Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее в «Зените» назвали сроки восстановления Малкома.