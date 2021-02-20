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Ловрен: «Всегда мечтал полетать на истребителе»

20 февраля 2021, 09:04

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своих мечтах.

Не знаю, возможно ли это, но моей большой мечтой всегда было полетать на истребителе.

Не представляю, как это можно осуществить, ведь для этого мне нужен пилот. Но мне бы определенно хотелось испытать эти чувства. Еще ребенком я любил возиться с игрушечными самолетами, с тех пор это и не выходит из головы.

Я всегда этого хотел. Посмотрел однажды фильм «Топ Ган» с Томом Крузом и подумал – вот бы попробовать самому! К сожалению, пока такой возможности не было.

Я узнал, что где-то в России, кажется, можно это попробовать. Так что, не знаю, если забраться куда-то подальше, в Сибирь...

Недавно о своей мечте рассказал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Galeon
Galeon
20 февраля в 10:38
а в чем проблема то?
есть конторка которая всем желающим даёт возможность полетать на миг29, нужны тока бабки
года 3 назад цены были: простой полет 20к$ или "прыжок" на 20км тыщ 30 уже
на учебных л29 вообще меньше 100кр было
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 10:36
Просто полетать? Или пару раз стрельнуть?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 февраля в 10:06
Это разве мечта, когда играешь в Газпроме? Там же мечты сбываются! Сплюнут и два пальца об асфальт).
Futurista
Futurista ответ ЮЗИК (раскрыть)
20 февраля в 09:58, ред.
В 90-е бы договорился...сейчас вряд ли...
ДСА
ДСА
20 февраля в 09:32
Дорого это будет стоить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 февраля в 09:31
У каждого в жизни должна быть мечта. Пускай лучше Ловрен мечтает вывести "Зенит" в плей-офф Лиги Чемпионов. А захотелось полетать на истребителе - пусть у Вендела золотую PS5 возьмет и в эмуляторе погоняет. Военная техника не для иностранных туристов.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 09:24
С его зарплатой может договориться
Futurista
Futurista
20 февраля в 09:08
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