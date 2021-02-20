Ловрен: «Всегда мечтал полетать на истребителе»

Защитник «Зенита» рассказал о своих мечтах.

Не знаю, возможно ли это, но моей большой мечтой всегда было полетать на истребителе.

Не представляю, как это можно осуществить, ведь для этого мне нужен пилот. Но мне бы определенно хотелось испытать эти чувства. Еще ребенком я любил возиться с игрушечными самолетами, с тех пор это и не выходит из головы.

Я всегда этого хотел. Посмотрел однажды фильм «Топ Ган» с Томом Крузом и подумал – вот бы попробовать самому! К сожалению, пока такой возможности не было.

Я узнал, что где-то в России, кажется, можно это попробовать. Так что, не знаю, если забраться куда-то подальше, в Сибирь...