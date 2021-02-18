Неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги. Отвергнутые грандами Силва и Йович ведут «орлов» к сенсации

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18 февраля 2021, 12:03

«Соккер.ру» о чудесном преображении «Айнтрахта».

Посмотрите в таблицу Бундеслиги. С первым местом всё или почти всё понятно. «РБ Лейпциг» пытается конкурировать с «Баварией». Во всяком случае, видимость погони имеется. А на третье место забрался «Айнтрахт». И этот взлёт «орлов» в какой-то степени стал неожиданностью. Команда Ади Хюттера уже смотрит свысока на «Байер» и обе «Боруссии». Но набор высоты ещё не закончен.

Клуб из Франкфурта уже довольно давно пережил чёрную полосу в своей истории, когда приходилось мотаться из первой Бундеслиги во вторую и обратно. Полёт у «орлов» вполне нормальный. Однако за «Айнтрахтом» сложилась репутация зажиточного середняка, не более того. Нынешний сезон вообще мог стать для Ади Хюттера последним во Франкфурте. Осенью «орлы» выглядели весьма неважно. Серия без побед достигла девяти встреч. Семь из этих встреч завершились вничью. Может, это обстоятельство и уберегло Хюттера от увольнения. А может, сработала прозорливость генерального менеджера Фреди Бобича, который почувствовал, что за спадом должен наступить подъём.

Подъём и наступил. Однако его масштабы превзошли ожидания даже самых безудержных оптимистов. Начиная с 13 декабря «орлы» выдают серию, которой позавидовала бы и «Бавария». В восьми матчах — всего одна ничья. Остальные — победы. Разница мячей — 24:7. «Айнтрахту» понравилось побеждать, и он не собирается нажимать на тормоза.

В ближайшую субботу во Франкфурт-на-Майне приедет сама «Бавария». В кои-то веки команда Ханси Флика не будет выглядеть фаворитом. Чемпион и победитель всего и вся сейчас выглядит несколько тяжеловатым, что показал матч с «Арминией» (3:3). Да и коронавирус выбил из рядов чемпиона нескольких бойцов. И продолжает выбивать. Положительный тест сдал Бенжамен Павар. Кстати, во Франкфурте сейчас часто говорят, что появлению Ханси Флика на посту главного тренера «Баварии» предшествовал разгром, учинённый «Айнтрахтом» коллективу братьев Ковачей.

Чем же объяснить зимний рывок «орлов»? Вряд ли причиной тому стало возвращение из «Реала» Луки Йовича. Серб, арендованный до конца сезона, заметно ожил. Словно рыба, выпущенная в водоём после пребывания на суше. В шести матчах Лука забил три мяча. Но, повторюсь, Йович не изменил игру «орлов», он просто удачно вписался в отменно настроенный ансамбль. А настроили его Хюттер и Бобич. Первый сумел разбудить имеющихся под его рукой игроков. Посмотрите, как расцвёл Андре Силва. СМИ уже сообщают об интересе к нему со стороны МЮ и «Атлетико». Редкий матч обходится без гола португальского нападающего. В 20 встречах — 18 голов. Силва и в прошлом сезоне исправно забивал, а ещё недавно «Милан» считал его чуть ли неликвидом и ошибкой селекции. Как и «Реал» Йовича.

Прекрасно играет в воротах Кевин Трапп. Исключение — матч первого круга с «Баварией», когда в ворота «орлов» влетело пять безответных мячей. В остальных же Кевин действует превосходно. Что весьма важно не только для «Айнтрахта», но и для сборной Германии. Не самый удачный сезон проводит Мануэль Нойер, испытывает некий кризис Марк-Андре тер Штеген, у Бернда Лено отличные матчи порою сопровождаются неважными. Поэтому Трапп, отвергнутый когда-то «Пари Сен-Жермен», может при удачном продолжении сезона не только попасть в заявку Манншафт на чемпионат Европы, но и сыграть на Евро.

Себастьян Роде, отвергнутый «Баварией», рулит в опорной зоне наряду со Штефаном Ильзанкером, которого сочли отработанным материалом в Лейпциге. А Хюттер был иного мнения и не просто вернул к жизни футболистов, чьи карьеры стали угасать, но и сделал их краше прежнего. Добавьте в этот список чемпиона мира 2014 года Эрика Дурма, списанного из Дортмунда за ненадобностью. Взыграло в этих игроках самолюбие, или Ади Хюттер подобрал к ним потайные ключи, но нынешней зимой они чертовски хороши. Равно как и остальные игроки франкфуртцев — Макото Хасебе и Даичи Камада, Эван Ндика, Джибриль Соу, Мартин Хинтереггер. Ещё бы Амина Юнеса раскрутить. Но работа в этом направлении ведётся.

Роль Фреди Бобича, в прошлом прекрасного нападающего «Штутгарта» и чемпиона Европы 1996 года, состоит в том, что он проводит грамотную кадровую политику. Даёт шанс проявить себя отверженным и не боится привозить их в команду. Он не удерживает тех, кто уже исчерпал себя или имеет другие планы. Например, капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам попросил отпустить его на родину, в Аргентину. Защитник двенадцать лет выступает на чужбине, из них семь в Германии. За это время подросли дети, да и самому Давиду захотелось быть ближе к родным краям. Вот он и попросил отпустить его и не стал продлевать контракт.

Возможно, в другом клубе сильнейшего игрока обороны не захотели бы отпускать бесплатно, стали бы оказывать давление. Бобич не только пошёл Абрахаму навстречу, но и устроил капитану торжественные проводы. Давид не мог сдержать слез при прощании. Всё это было важно для того, чтобы «Айнтрахт» почувствовал себя крепкой семьёй. При этом клуб не удерживает попутчиков, какими бы сильными футболистами они ни были. Во время зимней паузы ушли нападающий Бас Дост в «Брюгге», полузащитник Доминик Кор и защитник Данни Да Кошта — оба в «Майнц». Летом выгодно продали в «Милан» Анте Ребича, пообещав, что если вдруг не заладится на новом месте, то примут назад. Во многом благодаря грамотной работе менеджмента в клубе создана очень тёплая атмосфера. Только играй и выигрывай. Что, собственно, «Айнтрахт» и делает.

В субботу команду Ади Хюттера ждёт серьёзное испытание. И если «орлы», как и осенью 2019-го, снова смогут победить «Баварию», то интригу в Бундеслиге ждёт пробуждение.