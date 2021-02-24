«Герой вернулся в город». «Спартак» анонсировал трансфер Промеса

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24 февраля 2021, 16:34

«Спартак» на официальном ютуб-канале представил ролик, посвящённый предстоящему возвращению нападающего в клуб из «Аякса».

«Герой вернулся в город. Квинси, мы тебя ждали! Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму „Спартака“. В честь его возвращения мы „взломали“ город, напомнив о главных событиях красно-белой карьеры Квинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Промес уже играл за «Спартак» — с 2014 по 2018 год.