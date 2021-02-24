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«Герой вернулся в город». «Спартак» анонсировал трансфер Промеса

24 февраля 2021, 16:34

«Спартак» на официальном ютуб-канале представил ролик, посвящённый предстоящему возвращению нападающего Квинси Промеса в клуб из «Аякса».

«Герой вернулся в город. Квинси, мы тебя ждали! Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму „Спартака“. В честь его возвращения мы „взломали“ город, напомнив о главных событиях красно-белой карьеры Квинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Промес уже играл за «Спартак» — с 2014 по 2018 год.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 февраля в 00:33, ред.
Удачи конечно парню в РПЛ !!
Но...в Аяксе по средам тоже не глупые люди сидят...
Продать игрока стоимостью в 15 млн за 8,5 млн...и которого сами брали в 2 раза дороже полтора года назад...этож как надо разочароваться в нём ??

С другой стороны....Купить игрока которому 30-й год за 15237 Суторминых - тоже не дёшево...

Но главное все рады и довольны...
И в Амстердаме салют и карнавал...и в Москве праздник и веселье...
Рукалицо
Рукалицо
24 февраля в 21:07
Задрал уже этот Промес. Месяц уже про него строчат.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
24 февраля в 20:50
Ну наверное, потому что он в средненьком чемпионате и средненьком клубе сделал себе имя и из 2-го Голландского дивизиона его бы в сборную Нидерландов бы не позвали...

З.Ы. Наш чемп конечно средней паршивости, но за счёт еврокубков от нас в лучшие сборные мира и Европы попадают...
З.Ы.Ы. Время покаже, чего стоит возвращение Промеса, в ЦСКА Думбия и Муса возвращались и становили чемпионами...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
24 февраля в 20:50
Деньги ...
Kosmos58
Kosmos58
24 февраля в 20:49
В одну воду войти дважды? Не верю!!!
berda2003
berda2003
24 февраля в 20:20
хЕрой летит, а акинфей изучает маршрут полёта...
ЧиП
ЧиП
24 февраля в 20:17
Да👍Да 👍Да👍
С возвращением🥇🏟️⚽
Антоха, не переживай, через пару сезонов за пятнаху💶 обратно а Аякс🏆😉
Некакойшенко
Некакойшенко
24 февраля в 19:56
Конечно всё к верх ногами его переход не перевернёт, но какая то щенячья радость всё равно присутствует.)))
Ravshan878
Ravshan878
24 февраля в 19:06
Вернулся Квинси.Герой Социалистического труда. УРА- УРА -УРАаааа.)Теперь верните Адриано.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ viv (раскрыть)
24 февраля в 19:00
Занимать место молодых игроков, мешать им развиваться, попадать в криминальные сводки... Так этот игрок создан для РПЛ!) ему бы ещё гражданство РФ для полной идиллии)))
BP
BP
24 февраля в 18:24
Ролик - огонь!
vashinin
vashinin ответ Igrov (раскрыть)
24 февраля в 18:17
и нам!
Igrov
Igrov
24 февраля в 18:13
Удачи, Квинси!
vashinin
vashinin
24 февраля в 18:05
Всех с Промесом!
Martini-1987
Martini-1987
24 февраля в 17:59
Свинси овномес
TihonAlt
TihonAlt
24 февраля в 17:59
А я рад возвращению Квинси. Иррационально, но радуюсь!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
24 февраля в 17:58
Хорошая новость для Спартака, долгожданная. Глоры расстроились, и это их не последнее расстройство.
viv
viv
24 февраля в 17:44
Чему радуетесь? Этот трансфер больше выгоден Аяксу чем Спартаку. Фанаты Аякса будут рады переходу Промеса в Спартак.
Болельщики в Амстердаме требовали продать Квинси Промеса, который не приносит команде пользу, мешает развиваться молодым игрокам, бьет по репутации клуба и играет не за мешок мятной лакрицы.
Помнится Промес неожиданно для многих оказался в стартовом составе Аякса на матч с Виллемом II. Правда, уже в перерыве его заменили на Душана Тадича, и болельщики поддержали это решение.
Хуже Промеса быть невозможно, писали фанаты в Twitter.
Во втором тайме уже замененный Промес дал еще один повод пнуть себя в соцсетях: он улыбался на скамейке запасных, когда соперник сравнял счет.
Голландские болельщики говорят в основном о о деньгах, об уголовном деле.
Расклад примерно такой: восемь из десяти болельщиков выступают за продажу Промеса, один придерживается нейтралитета, и находится один противник ухода Квинси. Вот самый характерный комментарий за расставание с Квинси. "Просто избавьтесь от него, Промес безнадежно не в форме, и не похоже, что он сможет ее набрать. К тому же он занимает место более молодых игроков и мешает им развиваться. И не забывайте, что может быть заведено уголовное дело, для Аякса это большой удар по репутации. Есть прекрасная возможность избавиться от него, и ей нужно воспользоваться" писали болельщики Аякса.
Dima salev
Dima salev
24 февраля в 17:43
Ну наконец-то завершилось Санта барбара а-то годы шли а слухи пошли
cska1948
cska1948
24 февраля в 17:41
А мне вот что вспомнилось: Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати (значение) — русская пословица, означающая: Хвались только когда сделаешь дело, но не до того. Пословица указана в книге "Пословицы русского народа" (1853 г.) В.И. Даля (раздел "Похвала - Похвальба").
karnager
karnager
24 февраля в 17:38
Приехал русских девушек сн@шать...
112910415
112910415
24 февраля в 17:28
теперь дало за малым -
играть и выигрывать ! )
vm777
vm777
24 февраля в 17:26
Будем надеяться, что в Спартак его вернули добрая память и футбольная мотивация. Удачи)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 17:21
Видный игрок. Важное возвращение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 февраля в 17:19
Мне лично , максимально любопытно, не только со спортивной, но и с психологической точки зрения. Столько ожиданий, ажиотажа, слухов.! А что если...... Не хочется даже вслух произносить! Не хотелось бы , чтобы он обманул ожидания! Болельщик любого клуба живет надеждой и ожиданиями!
Caniggia
Caniggia
24 февраля в 17:17
Меньше пафоса! Кроме былых заслуг, он ещё никому ничего не доказал и не показал.
Futurista
Futurista
24 февраля в 17:15
Помпезно конечно)...удачи Промесу в Спартаке!...
Parma1972
Parma1972
24 февраля в 17:13
Нормальные герои всегда идут в обход, и когда они уходят, на арену выходят клоуны.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
24 февраля в 17:10
.
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 17:05
Арнольдыч:
С "Динамо" я не ждал замеса,
о Кубке день и ночь мечтал...
Чем всё закончилось? Промесом!
Всё остальное-про...зевал.
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