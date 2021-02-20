Холанд решил скопировать диету Роналду, чтобы улучшить свою форму

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20 февраля 2021, 12:27

Форвард дортмундской «Боруссии» решил сесть на диету нападающего «Ювентуса» .

Диета Роналду (по информации испанского издания AS) основана на белках и углеводах (в основном макароны и курица, приготовленные без приправ и масла) и состоит из шести отдельных приемов пищи.

За завтраком португалец пьет фруктовый сок, а затем ограничивается водой в течение остальной части дня. Также Роналду большой поклонник рыбы.

Ранее хавбек «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что соблюдает диету, поскольку болен целиакией — нарушением пищеварения.