Холанд решил скопировать диету Роналду, чтобы улучшить свою форму

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд решил сесть на диету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Диета Роналду (по информации испанского издания AS) основана на белках и углеводах (в основном макароны и курица, приготовленные без приправ и масла) и состоит из шести отдельных приемов пищи.
За завтраком португалец пьет фруктовый сок, а затем ограничивается водой в течение остальной части дня. Также Роналду большой поклонник рыбы.
Ранее хавбек «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что соблюдает диету, поскольку болен целиакией — нарушением пищеварения.
И ещё этот факт говорит о том, что у Эрлинга Холанда не только хорошее настоящее а, что самое главное, и перспективное хорошее будущее, если юный Эрлинг, которому только 20 лет, так здраво, рассуждая заботится о том, чтобы быть в отличной физической форме, для того чтобы добиться максимальных результатов в своей футбольной карьере. Видно, что у молодого Эрлинга есть цель, есть желание, есть талант, в общем, есть всё, для того, чтобы стать игроком топ-уровня, наивысочайшего класса.
И ещё этот факт говорит о том, что у Эрлинга Холанда не только хорошее настоящее а, что самое главное, и перспективное хорошее будущее, если юный Эрлинг, которому только 20 лет, так здраво, рассуждая заботится о том, чтобы быть в отличной физической форме, для того чтобы добиться максимальных результатов в своей футбольной карьере. Видно, что у молодого Эрлинга есть цель, есть желание, есть талант, в общем, есть всё, для того, чтобы стать игроком топ-уровня, наивысочайшего класса.