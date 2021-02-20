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Холанд решил скопировать диету Роналду, чтобы улучшить свою форму

20 февраля 2021, 12:27

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд решил сесть на диету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Диета Роналду (по информации испанского издания AS) основана на белках и углеводах (в основном макароны и курица, приготовленные без приправ и масла) и состоит из шести отдельных приемов пищи.

За завтраком португалец пьет фруктовый сок, а затем ограничивается водой в течение остальной части дня. Также Роналду большой поклонник рыбы.

Ранее хавбек «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что соблюдает диету, поскольку болен целиакией — нарушением пищеварения.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 февраля в 15:15
Не надо рисковать. Что португальцу хорошо, то норвежцу смерть.
ЮЗИК
ЮЗИК ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 февраля в 13:56
Есть на кого ровняться
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 13:52
Если учесть, какая физическая форма у К.Роналду, то это хороший вариант, почему бы и не попробовать!

И ещё этот факт говорит о том, что у Эрлинга Холанда не только хорошее настоящее а, что самое главное, и перспективное хорошее будущее, если юный Эрлинг, которому только 20 лет, так здраво, рассуждая заботится о том, чтобы быть в отличной физической форме, для того чтобы добиться максимальных результатов в своей футбольной карьере. Видно, что у молодого Эрлинга есть цель, есть желание, есть талант, в общем, есть всё, для того, чтобы стать игроком топ-уровня, наивысочайшего класса.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 февраля в 13:42
Чтобы не копировал Холанд, но вторым Роналду он не станет никогда! Хотя парень не без таланта .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Субъективное мнение (раскрыть)
20 февраля в 13:34
Тренер по физподготовке - для него слишком мелкая должность.
Он с удовольствием в финале ЧЕ после своей травмы руководил сборной. В тот момент я об этом подумал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 февраля в 13:29
Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать то, что работает. Соответственно нет двух одинаковых организмов и двух абсолютно идентичных обменов веществ. Взять за основу диету Криштиану и в будущем, смотря на реакцию организма внести индивидуальные коррективы. Несомненно у Холанда есть диетологи и специалисты по спортивному питанию, которые помогут разобраться ему с этим вопросом.
David Young
David Young
20 февраля в 13:04
Брать пример с лучших людей твоей профессии - это мудро.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 февраля в 12:53
Если только тренером по физподготовке... А вообще скорее всего это ему будет не интересно, останется медийной личностью а-ля Бекхэм, бизнес у него свой есть, возможно прикупит футбольный клуб и поиграется в менеджмент.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 12:43
Очень надеюсь, что Криштиано станет тренером в будущем. Представляете, каких роботов он создаст?
25процентный клоун
25процентный клоун
20 февраля в 12:40
И я рыбку люблю, а мясо не ем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 12:36
Копирование не есть хорошо...
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