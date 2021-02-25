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Старфельт: «С приходом Слуцкого я стал чувствовать себя комфортнее»

25 февраля 2021, 10:09

Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о своей адаптации в России.

Я очень счастлив в клубе и с футбольной точки зрения, и с бытовой. Повторюсь, мне нравится город, в клубе работают очень дружелюбные люди с прекрасным отношением к игрокам. В команде отличная атмосфера. С приходом Слуцкого я стал чувствовать себя комфортнее. У меня нет абсолютно никаких сожалений о решении перейти сюда.

Конечно, какие-то вещи пугали. В первую очередь неизвестность того, куда ты едешь. Для европейцев Россия не входит в число самых популярных курортных направлений. Конечно, в Европе читают какие-то вещи, в ютубе смотрят. Лично я совершенно ничего не знал про Казань. Когда шведский футболист едет в Россию, он мало что может представлять о том месте, куда он едет. Я счастлив тому, как все в итоге обернулось.

Ранее Карл Старфельт рассказал о перспективах казанского клуба.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
25 февраля в 12:45
Мог,но не сказал..,причины не было..))
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 12:18
Тебе крупно повезло,что попал в Казань,а не Тамбов!Ну и крайний либерализм Лёни пришёлся тебе по душе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 февраля в 10:37
Конечно за рубежом у Леонида немного не получилось, но назвать это громким провалом это язык не поворачивается. Слуцкий и Карпин являются наверное самыми перспективными тренерами на территории РФ, что характерно, оба не отказывались от зарубежных вызовов и оба стремятся прогрессировать. Рубин - молодая команда с интересными игроками и ее уровень и стабильность будет постепенно расти вместе с тренерским мастерством Леонида Слуцкого.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 10:29
А он мог сказать другое?
drug01
drug01
25 февраля в 10:11
Это очень круто
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