Старфельт: «С приходом Слуцкого я стал чувствовать себя комфортнее»

Шведский защитник «Рубина» рассказал о своей адаптации в России.

Я очень счастлив в клубе и с футбольной точки зрения, и с бытовой. Повторюсь, мне нравится город, в клубе работают очень дружелюбные люди с прекрасным отношением к игрокам. В команде отличная атмосфера. С приходом Слуцкого я стал чувствовать себя комфортнее. У меня нет абсолютно никаких сожалений о решении перейти сюда.

Конечно, какие-то вещи пугали. В первую очередь неизвестность того, куда ты едешь. Для европейцев Россия не входит в число самых популярных курортных направлений. Конечно, в Европе читают какие-то вещи, в ютубе смотрят. Лично я совершенно ничего не знал про Казань. Когда шведский футболист едет в Россию, он мало что может представлять о том месте, куда он едет. Я счастлив тому, как все в итоге обернулось.