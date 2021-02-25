Старфельт: «Мы можем обыграть „Зенит“, но дома теряем очки с „Тамбовом“»

Защитник «Рубина» рассказал о перспективах казанского клуба.

Думаю, в своём оптимальном состоянии мы способны показывать высочайший уровень. Если брать лучшие игры: с ЦСКА , «Зенитом» – мы действовали отлично и обыгрывали лидеров на их поле. Сейчас нам нужно обрести большую стабильность в том смысле, что против менее сильных команд мы потеряли много очков, особенно в домашних играх.

У нас очень молодая команда. Я уже бывал в подобных ситуациях и знаю, что это такое. Когда ты видишь молодой состав, то надо дать ему время. Способность этой команды очень высокая. Чем больше времени будет у этой команды, чем больше опыта нам удастся получить, тем выше в итоге заберёмся. Мы можем сделать большой шаг вперёд и окажемся выше, чем мы сейчас. Главное для меня – обретение стабильности, нельзя опускаться ниже определённого уровня. Пока мы можем обыграть «Зенит», но дома теряем очки с «Тамбовом». Нужно обрести большую последовательность в результатах, все данные и ресурсы для этого есть.