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Старфельт: «Мы можем обыграть „Зенит“, но дома теряем очки с „Тамбовом“»

25 февраля 2021, 10:00

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о перспективах казанского клуба.

Думаю, в своём оптимальном состоянии мы способны показывать высочайший уровень. Если брать лучшие игры: с ЦСКА, «Зенитом» – мы действовали отлично и обыгрывали лидеров на их поле. Сейчас нам нужно обрести большую стабильность в том смысле, что против менее сильных команд мы потеряли много очков, особенно в домашних играх.

У нас очень молодая команда. Я уже бывал в подобных ситуациях и знаю, что это такое. Когда ты видишь молодой состав, то надо дать ему время. Способность этой команды очень высокая. Чем больше времени будет у этой команды, чем больше опыта нам удастся получить, тем выше в итоге заберёмся. Мы можем сделать большой шаг вперёд и окажемся выше, чем мы сейчас. Главное для меня – обретение стабильности, нельзя опускаться ниже определённого уровня. Пока мы можем обыграть «Зенит», но дома теряем очки с «Тамбовом». Нужно обрести большую последовательность в результатах, все данные и ресурсы для этого есть.

Напомним, что недавно «Рубин» продлил контракт со Старфельтом.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
25 февраля в 12:56
Надемся,что эти слова не окажутся пустым звуком.
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 11:59
Про поражение от Тамбова это он загнул.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 10:36
Это всё недонастрой!
112910415
112910415
25 февраля в 10:06
с кем не бывает ...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 10:02
Желаю удачи Рубину!
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