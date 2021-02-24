Камболов: «С первых минут нужно будет играть в атаку»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов порассуждал о предстоящем матче против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
Ожидания? Завтра игра покажет. Мы будем очень хорошо мотивированы, предстоит тяжелый матч. Нам нужно забивать как можно быстрее, постараемся это сделать. С первых минут нужно будет играть в атаку.
Оцениваю свою готовность как боевую. Завтра главный тренер назовет состав на игру. Считаю, что нужно в центре поля добавить агрессии, на каждом участке поля бороться за каждый мяч.
Хорваты разорвут, как тузик грелку.
Думайте Мусаев и Ко.
Хорваты разорвут, как тузик грелку.
Думайте Мусаев и Ко.
Ждем игры. Пусть и мизерный , но шанс есть.
Всем здоровья.
Ждем игры. Пусть и мизерный , но шанс есть.
Всем здоровья.