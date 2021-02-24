Камболов: «С первых минут нужно будет играть в атаку»

Полузащитник «Краснодара» порассуждал о предстоящем матче против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Ожидания? Завтра игра покажет. Мы будем очень хорошо мотивированы, предстоит тяжелый матч. Нам нужно забивать как можно быстрее, постараемся это сделать. С первых минут нужно будет играть в атаку.

Оцениваю свою готовность как боевую. Завтра главный тренер назовет состав на игру. Считаю, что нужно в центре поля добавить агрессии, на каждом участке поля бороться за каждый мяч.