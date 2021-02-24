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Камболов: «С первых минут нужно будет играть в атаку»

24 февраля 2021, 23:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов порассуждал о предстоящем матче против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Ожидания? Завтра игра покажет. Мы будем очень хорошо мотивированы, предстоит тяжелый матч. Нам нужно забивать как можно быстрее, постараемся это сделать. С первых минут нужно будет играть в атаку.

Оцениваю свою готовность как боевую. Завтра главный тренер назовет состав на игру. Считаю, что нужно в центре поля добавить агрессии, на каждом участке поля бороться за каждый мяч.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 00:33
Говорить вы все мастера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 00:28
Топим за Краснодар!
ARMENIAN
ARMENIAN
25 февраля в 00:02, ред.
Камболов - именно так Бубнов называет Комбарова
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 23:58
Краснодар все время играет в атаку, вот только про оборону регулярно забывают, потому и нет крнечного результата уже давно. Вроде как красиво все , я бы даже сказал , что изящно , но вот реализация и игра в обороне давняя проблема быков. Загребское Динамо добилось положительного результата в первом матче и теперь будут от этого отталкиваться. Краснодару надо забивать два и самим не пропустить, что маловероятно.
Ждем игры. Пусть и мизерный , но шанс есть.
Всем здоровья.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 февраля в 23:51
Самое креновое будет, если за первые 15-20 мин все закончится. Соперник быстр и лёгок. Разжимается, как пружина. Способны забить в начале 2 гола и не пропустить? То пожалуйста. Игра в защите и вратарская линия, а именно ее слабость, обязывает сыграть в прагматичный футбол. С обязательной реализацией голевых моментов. Два тайма.. на каждый тайм своя задача. В этом и заключается стратегия на 95 минут матча. Безрассудная атака ничего не принесет хорошего.
Хорваты разорвут, как тузик грелку.
Думайте Мусаев и Ко.
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 23:39
Не думаю что это выход. Загреб грамотная команда.
Q-J-G
Q-J-G
24 февраля в 23:30
Посмотрим, кто и как будет атаковать.
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