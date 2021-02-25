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ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Помазуна из аренды

25 февраля 2021, 12:18

ЦСКА на официальном сайте выразил благодарность «Уралу» в связи с оперативным возвращением голкипера Ильи Помазуна из аренды.

«Армейский клуб воспользовался опцией в соглашении с „Уралом“ о переходе Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника. Илья уже сегодня прибыл в Москву и присоединился к команде. Помазун также будет заявлен за армейцев на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.

Мы благодарим футбольный клуб „Урал“ за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», — говорится в заявлении ЦСКА.

Помазун был отозван из аренды по причине заболевания основного вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 13:57
Хорошо,что в своё время при составлении договора аренды юристы включили этот пункт. Урал конечно жаль, но нам он сейчас нужнее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 февраля в 13:27
А что было бы, если бы это случилось после закрытия трансферного окна? Что там в регламенте на этот счет предусмотрено, когда выбывают два вратаря?
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 12:32
Грамотно сработали в ЦСКА!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 12:30
Наверное так надо, здоровья Игорьку
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