ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Помазуна из аренды

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25 февраля 2021, 12:18

ЦСКА на официальном сайте выразил благодарность «Уралу» в связи с оперативным возвращением голкипера из аренды.

«Армейский клуб воспользовался опцией в соглашении с „Уралом“ о переходе Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника. Илья уже сегодня прибыл в Москву и присоединился к команде. Помазун также будет заявлен за армейцев на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.

Мы благодарим футбольный клуб „Урал“ за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», — говорится в заявлении ЦСКА .