Тренер «Гранады»: «После жеребьёвки вся Европа считала, что мы уже выбыли»

Главный тренер «Гранады» дал комментарий после поражения от «Наполи» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд по сумме двух встреч.

Это что-то историческое. То, что сделала команда — это подвиг. Все невзгоды, с которыми мы столкнулись, лишь добавляют значимости тому, что сделала команда.

После жеребьёвки вся Европа считала, что мы уже выбыли. Но команда отлично провела первый матч и сегодняшний первый тайм. Мы в очередной раз показали силу нынешней «Гранады».

Мы оставили на поле наши души. Выход в следующий раунд был добыт благодаря каждому в команде, обладающей уникальным духом.