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Тренер «Гранады»: «После жеребьёвки вся Европа считала, что мы уже выбыли»

26 февраля 2021, 06:07
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес дал комментарий после поражения от «Наполи» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд по сумме двух встреч.

Это что-то историческое. То, что сделала команда — это подвиг. Все невзгоды, с которыми мы столкнулись, лишь добавляют значимости тому, что сделала команда.

После жеребьёвки вся Европа считала, что мы уже выбыли. Но команда отлично провела первый матч и сегодняшний первый тайм. Мы в очередной раз показали силу нынешней «Гранады».

Мы оставили на поле наши души. Выход в следующий раунд был добыт благодаря каждому в команде, обладающей уникальным духом.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 февраля в 09:01
Вот к какому результату нужно стремиться нашим клубам, умирать на поле за себя, того парня и страну.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 07:39
"Наполи" так не считали...
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 07:29
«Гранада» проявила волю
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 06:52
Гранада показала бойцовский дух.
ДСА
ДСА
26 февраля в 06:41
Теперь Гранада опасный соперник.
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 06:11
Маленькая сенсация!
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 06:10
Молодцы однако))
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