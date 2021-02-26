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Каштру: «По сумме двух матчей ставлю „Шахтёру“ оценку 10»

26 февраля 2021, 05:45
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Маккаби (Тель-Авив)МаккабиМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал победу над «Маккаби» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Главной целью было пройти в следующий тур. В таком соревновании самое важное, проходишь ты дальше или нет. И раунд состоит из двух игр. Второй целью было не пропускать – её мы также выполнили. Третья цель – победить. Тоже выполнили.

Мы бы хотели, чтобы игра была немного красивее. Возможно, это удалось не так, как планировали. Очень хорошо начали, первые 25 минут играли весьма достойно. План был оформить быстрый гол, а затем играть уже по-другому. К сожалению, не удалось. Но 25 минут мы отыграли хорошо, а «Маккаби» начал рисковать, потому что ему нечего терять. Что касается нашей стратегии, в принципе, мы смогли хорошо проконтролировать нашу игру в обороне. Хотели бы больше атакующего футбола – возможно, это до конца не удалось.

По сумме двух матчей, учитывая все выполненные цели, я поставлю оценку 10. Если говорить об эстетике игры, о красивом футболе, возможно, дал бы семь. Но самое главное – мы прошли дальше.

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Все комментарии
St David
St David
26 февраля в 11:28
Возможно, в целом УПЛ не сильнее РПЛ, но в очередной раз топовые украинские команды доказывают свой класс, как и сборная, кстати. И все это длится со времен Блохина, Протасова, Михайличенко. Шевченко, Тимощука, а теперь Зинченко, Ярмоленко, Малиновского...
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 06:41
Цель достигнута, даже сомнений в этом не было.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 февраля в 06:07
Да, "Шахтер" молодец.
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 05:51
Шахтёр прошёл дальше и это главное.
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