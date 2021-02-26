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Ибрагимович: «Для меня Роналдо — величайший футболист в истории»

26 февраля 2021, 05:22

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Discovery Plus заявил, что считает бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо лучшим футболистом в истории.

Мне не нужно охарактеризовывать Роналдо. Феномен.

Я всегда говорю, что есть игроки, которые играют в футбол, а есть игроки, которые и есть футбол. Для меня Роналдо — это футбол. Глядя на его игру, все хотели играть как он и стать таким как он.

То, как он двигался, как переступал через мяч, как финтил... Для меня он, без сомнений, величайший футболист в истории.

Недавно Роналдо признался, что считает Ибрагимовича уникальным футболистом.

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Все комментарии
League1
League1
26 февраля в 21:33, ред.
Переступал он через мяч совсем не плохо, только толк от этого был не всегда. Помню матч Спартака с Интером в лиге чемпионов 1998 года. Роналдо переступал, переступал, но всё было для Спартака отлично. Затем Интер выпустил вместо Роналдо Вентолу и комментатор Маслаченко сказал: это гораздо хуже для Спартака. Хотелось думать, что он ошибается. Но благодаря Вентоле Интер усилил давление на Спартак, в результате которого Симеон, нынешний тренер Атлеико, забил гол, и для Спартака всё стало очень плохо. Так что переступай не переступай, но если от твоих переступов нет пользы, то это просто красота переступов для красоты переступов.
Шишанутый
Шишанутый
26 февраля в 19:41
Рон лучший!!
Королевский Реал
Королевский Реал ответ Alex12357 (раскрыть)
26 февраля в 11:59
Месси может быть. Не может игрок показывающий игру, только в одной команде считаться лучшим в истории.
Но Роналдо, никак не тянет до Роналду.

В сборной у Бразильца были такие партнеры, что даже Дзюба там бы забивал и доходил до финала.
У Португальца только недавно появились более-менее достойные партнеры, а до этого полный шлак.

А про ЛЧ вообще молчу, там Роналдо сейчас даже норвежец Холанд догнал.
Alex12357
Alex12357
26 февраля в 11:14
РОНАЛДО -2-ой после Короля футбола ПЕЛЕ,а Месси и Роналду -и в подмётки не годятся!
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 06:06
Не только для тебя...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 05:41
На вкус и цвет товарищей нет...
Gahi
Gahi
26 февраля в 05:25
У каждого свой кумир. Удачи
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