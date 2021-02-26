Ибрагимович: «Для меня Роналдо — величайший футболист в истории»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Discovery Plus заявил, что считает бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо лучшим футболистом в истории.
Мне не нужно охарактеризовывать Роналдо. Феномен.
Я всегда говорю, что есть игроки, которые играют в футбол, а есть игроки, которые и есть футбол. Для меня Роналдо — это футбол. Глядя на его игру, все хотели играть как он и стать таким как он.
То, как он двигался, как переступал через мяч, как финтил... Для меня он, без сомнений, величайший футболист в истории.
Недавно Роналдо признался, что считает Ибрагимовича уникальным футболистом.
Но Роналдо, никак не тянет до Роналду.
В сборной у Бразильца были такие партнеры, что даже Дзюба там бы забивал и доходил до финала.
У Португальца только недавно появились более-менее достойные партнеры, а до этого полный шлак.
А про ЛЧ вообще молчу, там Роналдо сейчас даже норвежец Холанд догнал.
Но Роналдо, никак не тянет до Роналду.
В сборной у Бразильца были такие партнеры, что даже Дзюба там бы забивал и доходил до финала.
У Португальца только недавно появились более-менее достойные партнеры, а до этого полный шлак.
А про ЛЧ вообще молчу, там Роналдо сейчас даже норвежец Холанд догнал.