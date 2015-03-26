Годзюр: «Не сомневаюсь, что черная полоса „Терека“ прервется»

Вратарь «Терека» Ярослав Годзюр поделился своим мнением о том, когда завершится черная полоса команды.
- Мы бывали и в худших ситуациях, но всегда уверенно из них выходили. У меня нет сомнений в том, что черная полоса прервется. У нас хороший коллектив, хорошие исполнители. Мы проигрывали при равной игре, и фарт не был на нашей стороне. Везение — это тоже часть футбола. Будем работать и готовиться.
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