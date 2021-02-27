Мостовой: «Ужасный еврокубковый сезон. Пока мы не на дне, но близко к нему»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой после вылета «Краснодара» из Лиги Европы подвёл итоги еврокубкового сезона для российских клубов.

Ужасный еврокубковый сезон, полный провал. Мы установили множество антирекордов. Кому мы только не проигрывали: грузинским, израильским, венгерским командам. Пока мы не на дне, но близко к нему. Мы можем платить деньги качественным легионерам, поэтому многие и стремятся к нам ещё приехать. Но футбольная сила не в средствах. Что будет дальше? Ошибаться можно, но повторять ошибок нельзя. У нас их, к сожалению, повторяют из года в год.