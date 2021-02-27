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Мостовой: «Ужасный еврокубковый сезон. Пока мы не на дне, но близко к нему»

27 февраля 2021, 01:22

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой после вылета «Краснодара» из Лиги Европы подвёл итоги еврокубкового сезона для российских клубов.

Ужасный еврокубковый сезон, полный провал. Мы установили множество антирекордов. Кому мы только не проигрывали: грузинским, израильским, венгерским командам. Пока мы не на дне, но близко к нему. Мы можем платить деньги качественным легионерам, поэтому многие и стремятся к нам ещё приехать. Но футбольная сила не в средствах. Что будет дальше? Ошибаться можно, но повторять ошибок нельзя. У нас их, к сожалению, повторяют из года в год.

Мостовой также отметил, что руководству «Краснодара» «пора делать выводы» о работе главного тренера команды Мурада Мусаева.

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galem72
galem72
27 февраля в 11:06
Зачем все эти публичные ахи, охи и вздохи и разговоры про пресловутое "дно"? Можно подумать, при плешивом пересиденте в стране что-то не на дне, кроме воровства, кумовства и коррупции. Давно нужно это принять как должное и лишь изредка удивляться каким-то случайным всплескам.

"Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться". ©
Эмпедокл
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 10:14
Один Мостовой знает,что есть ДНО!!! В главнюки РФС его,ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!!!
cska1948
cska1948
27 февраля в 09:12
"...Кому мы только не проигрывали: грузинским, израильским, венгерским командам..."
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Если это ЕЩЁ не дно, то что тогда является дном в понимании Мостового?
112910415
112910415
27 февраля в 06:52
зато любой относительный успех теперь станет праздником !
Аксинья
Аксинья
27 февраля в 05:40
Что касаемо Мусаева, то этот послушный мальчик вполне устраивает Галицкого и поэтому находится на своем месте)) Ну не сработается Галицкий со строптивыми тренерами типа Слуцкого или Карпина...
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 03:26
Спроси у Дюкова что делать ведь он отвечает за футбольное хозяйство.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 03:14
Да, дно близко...
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 01:58
К ужасным еврокубковым сезонам не привыкать, один ужаснее другого.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 01:31
Все нормально , падаю. ( В бой идут одни старики)
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