Куман — после матча с «Севильей»: «Гризманн в запасе? Это не наказание»

Главный тренер «Барселоны» объяснил, почему форвард остался в запасе на матч 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Это не послание Гризманну. Мы решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы играть из глубины.

При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание.