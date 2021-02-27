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Куман — после матча с «Севильей»: «Гризманн в запасе? Это не наказание»

27 февраля 2021, 22:53
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему форвард Антуан Гризманн остался в запасе на матч 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Это не послание Гризманну. Мы решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы играть из глубины.

При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание.

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Maksat Karanov
Maksat Karanov
28 февраля в 00:00
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    27 февраля в 23:57
    А где хейтеры? скучно без них😂
    drug01
    drug01
    27 февраля в 23:22
    Всё идет по плану
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 февраля в 23:19
    Наказание или не наказание, это прерогатива тренера...

    А вот то, что вместо Гризманна играл Дембеле, дало положительный эффект, который повлиял на результат матча. Игра Дембеле в сегодняшнем матче, очень понравилась.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 февраля в 22:57
    Это решение тренера...
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