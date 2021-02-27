Куман — после матча с «Севильей»: «Гризманн в запасе? Это не наказание»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему форвард Антуан Гризманн остался в запасе на матч 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
Это не послание Гризманну. Мы решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы играть из глубины.
При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание.
А вот то, что вместо Гризманна играл Дембеле, дало положительный эффект, который повлиял на результат матча. Игра Дембеле в сегодняшнем матче, очень понравилась.
А вот то, что вместо Гризманна играл Дембеле, дало положительный эффект, который повлиял на результат матча. Игра Дембеле в сегодняшнем матче, очень понравилась.