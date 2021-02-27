Пике: «Я очень горжусь „Барселоной“. Мы оправились от сильных ударов»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями после матча 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась.

Команда показала, что она еще жива, что она талантлива. Мы будем биться в среду (полуфинал Кубка Испании с «Севильей»; первый матч «Барселона» проиграла 0:2 – прим.).