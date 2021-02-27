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Пике: «Я очень горжусь „Барселоной“. Мы оправились от сильных ударов»

27 февраля 2021, 21:20
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями после матча 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась.

Команда показала, что она еще жива, что она талантлива. Мы будем биться в среду (полуфинал Кубка Испании с «Севильей»; первый матч «Барселона» проиграла 0:2 – прим.).

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Все комментарии
112910415
112910415
28 февраля в 06:52
надо цепляться до последнего, невзирая на беды и проблемы !
Maksat Karanov
Maksat Karanov
28 февраля в 00:10
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Q-J-G (раскрыть)
    27 февраля в 23:16
    Кому кому пике Пора уже наслаждаться жизнью, но не футбольной. Мбаппе просто показал его нынешний уровень. У него думаю уже мотивации не хватает и вот говорит так чтобы поднять настроение у команды.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Beka_byaka (раскрыть)
    27 февраля в 23:07
    Зачем так много и подробно...

    Суть моего комментария из нескольких слов - по поводу сказанного Пике... "Мы оправились от сильных ударов"...

    Сильный удар, это поражение от ПСЖ 1:4 в ЛЧ...
    Поэтому и комм: "Посмотрим в Париже, как вы оправились.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 февраля в 22:53
    Пожалуй пиге больше всего ассоциируется с провалами команды..
    Был Пуёль и было всё по другтму
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Q-J-G (раскрыть)
    27 февраля в 22:49
    Да?? А что там смотреть?? Просто объективно по рассуждать.
    ПСЖ, клуб который строится уже вот несколько лет. Там играют два нападающих, чуть ли не самые лучшие на данный момент. Плюс к тому пришел новый амбициозный тренер, который дошел до полуфинала ЛЧ с командой которая не покупала игроков 10 лет. А тут и деньги, и вундеркинды под руками.

    А что барса?? Последние 3 сезона самая слабая. И этот сезон ничем не лучше предыдущего. Тренера поменяли, а состав практически дети играют и старики. Небыло плавного перехода. В связи с чем спад.

    Посмотрим, посмотрим.... Надо смотреть тех кто в прошлом сезоне чемпионат брал а в этом развалился. Вот их и надо смотреть...
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    27 февраля в 22:21
    сильные удары пикеша впереди
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    27 февраля в 21:40
    Повторюсь, но посмотрим во второй игре с ПСЖ, тем более, что Севилья сегодня была не похожа сама на себя.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
    27 февраля в 21:38
    И больше ленив, чем талантлив)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    27 февраля в 21:32
    Дембеле талантлив но и ленив!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 февраля в 21:31, ред.
    А Куман все-таки пытается работать в "Барселоне". Видно, что теперь клуб пытается играть в более вертикальный футбол. При наличии Дембеле и Гризмана это может сработать. Да и победа в этот раз одержана не над середняком или аутсайдером, а над одним из лидеров чемпионата.
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 февраля в 21:21
    Посмотрим в Париже, как вы оправились...
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