Пике: «Я очень горжусь „Барселоной“. Мы оправились от сильных ударов»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями после матча 25-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась.
Команда показала, что она еще жива, что она талантлива. Мы будем биться в среду (полуфинал Кубка Испании с «Севильей»; первый матч «Барселона» проиграла 0:2 – прим.).
Суть моего комментария из нескольких слов - по поводу сказанного Пике... "Мы оправились от сильных ударов"...
Сильный удар, это поражение от ПСЖ 1:4 в ЛЧ...
Поэтому и комм: "Посмотрим в Париже, как вы оправились.
Суть моего комментария из нескольких слов - по поводу сказанного Пике... "Мы оправились от сильных ударов"...
Сильный удар, это поражение от ПСЖ 1:4 в ЛЧ...
Поэтому и комм: "Посмотрим в Париже, как вы оправились.
Был Пуёль и было всё по другтму
Был Пуёль и было всё по другтму
ПСЖ, клуб который строится уже вот несколько лет. Там играют два нападающих, чуть ли не самые лучшие на данный момент. Плюс к тому пришел новый амбициозный тренер, который дошел до полуфинала ЛЧ с командой которая не покупала игроков 10 лет. А тут и деньги, и вундеркинды под руками.
А что барса?? Последние 3 сезона самая слабая. И этот сезон ничем не лучше предыдущего. Тренера поменяли, а состав практически дети играют и старики. Небыло плавного перехода. В связи с чем спад.
Посмотрим, посмотрим.... Надо смотреть тех кто в прошлом сезоне чемпионат брал а в этом развалился. Вот их и надо смотреть...
ПСЖ, клуб который строится уже вот несколько лет. Там играют два нападающих, чуть ли не самые лучшие на данный момент. Плюс к тому пришел новый амбициозный тренер, который дошел до полуфинала ЛЧ с командой которая не покупала игроков 10 лет. А тут и деньги, и вундеркинды под руками.
А что барса?? Последние 3 сезона самая слабая. И этот сезон ничем не лучше предыдущего. Тренера поменяли, а состав практически дети играют и старики. Небыло плавного перехода. В связи с чем спад.
Посмотрим, посмотрим.... Надо смотреть тех кто в прошлом сезоне чемпионат брал а в этом развалился. Вот их и надо смотреть...