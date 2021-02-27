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«Заслужили победу с таким счётом». Флик — о 5:1 в матче с «Кёльном»

27 февраля 2021, 23:06
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб КёльнКёльнМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после победы над «Кёльном» (5:1) в матче Бундеслиги.

Мы заслужили победу с таким счетом. Серж Гнабри и Томас Мюллер были очень полезны после своего выхода на замену. Леон Горецка отдал великолепные ассисты. Поэтому для меня именно он лучший игрок матча.

Мы проанализируем матч и затем представим команде самые важные моменты. Были эпизоды, которые мне не очень понравились. Мы двигаемся от матча к матчу. Что будет в итоге, зависит от нас. Если мы будем показывать хорошую игру и добиваться успехов, то сможем быть на самой вершине.

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sv_1969
sv_1969
28 февраля в 00:05
Счет на табло отражает соотношение сил)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 23:32
Шаг за шагом, к вершине. Тише едешь - никому не должен...
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 23:27
Солидное преимущество, даже для "Баварии"!
Cat01
Cat01
27 февраля в 23:20
Счёт по игре
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